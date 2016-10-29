Takım otobüsünün yolunu kestiler!
Almanya Birinci Futbol Ligi'ndeki (Bundesliga) 9. hafta maçında konuk ettiği Bayer Leverkusen'e 2-1 mağlup olan Wolfsburg ekibinin taraftarları, karşılaşmanın ardından futbolculara tepki gösterdi.
Volkswagen Arena'da oynanan müsabaka sonrasında yeşil-beyazlı bir grup taraftar, takım otobüsünün çıktığı kapının önünde toplandı.
Wolfsburglu taraftarlar, futbolcuların yüksek ücretler kazanmasına rağmen sahada gereken mücadeleyi göstermedikleri ve alınan kötü sonuçlara tahammül edilemediği yönünde sloganlar attı.
Takımın performansından memnun olmayan taraftarlar, futbolcularla görüşmek istedi. Geçen sezon Beşiktaş'ta forma giyen Mario Gomez başta olmak üzere bazı oyuncular ise taraftarlarla konuşarak onları sakinleştirmeye çalıştı.
Alman ekibi, bu sezon Bundesliga'da oynadığı 9 karşılaşmada bir galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.
- 29 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 21:30
- Aslan 1 attı 5 aldı
Toplam 6
Yorum
Aslan BRUMA CAROLE TOLGA YASIN VE MUSLERA COK IYIDILER SONRADAN OYUNA GIREN De JONK'DA IYI OYNADI.3 PUAN COK IYI OLDU BU MAC EREN SELCUK PODOLSKI KÖTÜYDÜ
- Aslan 1 attı 5 aldı
Toplam 6
Yorum
yetersiz GS'nin önünde 3 maçı var başakşehir, fener, bursa bu maçlarda alacağı yaralar riekerink'ide gönderir. Teknik taktik hiçbirşey yok..
- İştah kabarttı
Toplam 10
Yorum
Aslan GITMEK ISTIYOR GALIBA,ADANA MACINDA SELCUK ve PODOLSKI HIC OYNAMASALAR DAHA IYIDI. AICISI VARSA 10 MILYON HARIKA PARA SATMAYAN GSARAYI SATAR
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