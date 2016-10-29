 Galibiyeti Yunus ve Levin getirdi! – Fotomaç – 29 Ekim 2016
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    29 Ekim 2016, Cumartesi
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    Galibiyeti Yunus ve Levin getirdi!

    Galibiyeti Yunus ve Levin getirdi!

    Bundesliga'nın 9. hafta mücadelesinde Mainz, evinde Ingolstadt'ı 2-0 mağlup etti.

    İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen maçında 51. dakikasında penaltı kazanan Mainz, Yunus Mallı'yla 1-0 öne geçti. 85. dakikada Levin Öztunalı farkı ikiye çıkardı ve maçın skorunu belirledi.

    Bu sonuçla Mainz 14 puana yükselirken Ingolstadt 2 puanda kaldı.

    1. 29 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:14
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