Galibiyeti Yunus ve Levin getirdi!
Bundesliga'nın 9. hafta mücadelesinde Mainz, evinde Ingolstadt'ı 2-0 mağlup etti.
İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen maçında 51. dakikasında penaltı kazanan Mainz, Yunus Mallı'yla 1-0 öne geçti. 85. dakikada Levin Öztunalı farkı ikiye çıkardı ve maçın skorunu belirledi.
Bu sonuçla Mainz 14 puana yükselirken Ingolstadt 2 puanda kaldı.
- 29 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 19:14
- Yargıtay'da olumlu karar çıkarsa seçim var!
Toplam 10
Yorum
Sneijder_W Başkan bir yere gidemez. Bırakmayız
- Beşiktaş'a Talisca şoku
Toplam 19
Yorum
Sneijder_W Bahane yok.. Galatasaray'ın şampiyonluğuna gölge düşürmeyin. !!
- Bitnel itiraf etti
Toplam 25
Yorum
tarafsız İlk maçta da Çakır aynısını yapmıştı . maçlar bitiyor liğ bitiyor TFF ve MHK uyuyor bilinçli yada bilinçsiz hakem hataları şampiyonu ve küme düşecek takımları belirliyor. olan Türk futbolu ve takımlara oluyor nasıl hakemlik bir meslek değil kabiliyeti olmayanı sistem ayırmalı.
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