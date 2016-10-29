Bayern şov yaptı!
Almanya Bundesliga'nın 9. haftasında Bayern Münih deplasmanda Augsburg'u 3-1'le mağlup etti.
Bavyera ekibine galibiyeti getiren goller 19. ve 48. dakikalarda Robert Lewandowski ve 21. dakikada da Arjen Robben'den geldi. Ev sahibi Augsburg'un tek golünü ise 67. dakikada Ja Cheol Koo kaydetti.
Bayern bu sonuçla 23 puana ulaştı ve zirvedeki yerini korudu. Ev sahibi Augsburg ise 8 puanla 12. sırada kaldı.
- 29 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 18:54
- Yargıtay'da olumlu karar çıkarsa seçim var!
Toplam 10
Yorum
Sneijder_W Başkan bir yere gidemez. Bırakmayız
- Beşiktaş'a Talisca şoku
Toplam 19
Yorum
Sneijder_W Bahane yok.. Galatasaray'ın şampiyonluğuna gölge düşürmeyin. !!
- Bitnel itiraf etti
Toplam 25
Yorum
tarafsız İlk maçta da Çakır aynısını yapmıştı . maçlar bitiyor liğ bitiyor TFF ve MHK uyuyor bilinçli yada bilinçsiz hakem hataları şampiyonu ve küme düşecek takımları belirliyor. olan Türk futbolu ve takımlara oluyor nasıl hakemlik bir meslek değil kabiliyeti olmayanı sistem ayırmalı.
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