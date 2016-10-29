 Bayern şov yaptı! – Fotomaç – 29 Ekim 2016
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    29 Ekim 2016, Cumartesi
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    Bayern şov yaptı!

    Bayern şov yaptı!

    Almanya Bundesliga'nın 9. haftasında Bayern Münih deplasmanda Augsburg'u 3-1'le mağlup etti.

    Bavyera ekibine galibiyeti getiren goller 19. ve 48. dakikalarda Robert Lewandowski ve 21. dakikada da Arjen Robben'den geldi. Ev sahibi Augsburg'un tek golünü ise 67. dakikada Ja Cheol Koo kaydetti.

    Bayern bu sonuçla 23 puana ulaştı ve zirvedeki yerini korudu. Ev sahibi Augsburg ise 8 puanla 12. sırada kaldı.

    1. 29 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 18:54
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