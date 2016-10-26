 Wolfsburg zor da olsa kazandı – Fotomaç – 26 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Ekim 2016, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    zor da olsa kazandı

    Wolfsburg zor da olsa kazandı

    Almanya Federasyon Kupası ikinci tur maçında deplasmanda 2 ekiplerinden Heidenheim'ı eski Beşiktaşlı golcü Mario Gomez'in attığı golle 1-0 mağlup etti ve tur atladı.

    Voith-Arena'da oynanan maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi. 49. dakikada geçen sezon forması giyen golcü Mario Gomez'in attığı golle 1-0 öne geçti. Karşılaşmada başka gol olmadı ve deplasman ekibi maçtan 1-0 galip ayrılarak adını üst tura yazdırdı.

    Wolfsburg'a bu sezon transfer olan Alman futbolcu Gomez, ilk golünü geçen hafta lig maçında Darmstadt'a 3-1 yenildikleri maçta atmıştı. Heidenheim karşısında fileleri havalandıran Gomez, böylece 8 resmi maç sonunda ikinci golünü atmış oldu.

    Milli futbolcu Yunus Mallı'nın 90 dakika oynadığı diğer kupa mücadelesinde 05, deplasmanda 2 ekibi Greuther Fürth'e 2-1 mağlup oldu ve elendi. Ev sahibi ekipte ise Türk futbolcu Sercan Sararer bir gol atarak galibiyette önemli rol oynadı.

    1. 26 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:04
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Wolfsburg zor da olsa kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.