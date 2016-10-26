Wolfsburg zor da olsa kazandı
Almanya Federasyon Kupası ikinci tur maçında Wolfsburg deplasmanda Bundesliga 2 ekiplerinden Heidenheim'ı eski Beşiktaşlı golcü Mario Gomez'in attığı golle 1-0 mağlup etti ve tur atladı.
Voith-Arena'da oynanan maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Wolfsburg 49. dakikada geçen sezon Beşiktaş forması giyen golcü Mario Gomez'in attığı golle 1-0 öne geçti. Karşılaşmada başka gol olmadı ve deplasman ekibi maçtan 1-0 galip ayrılarak adını üst tura yazdırdı.
Wolfsburg'a bu sezon transfer olan Alman futbolcu Gomez, ilk golünü geçen hafta lig maçında Darmstadt'a 3-1 yenildikleri maçta atmıştı. Heidenheim karşısında fileleri havalandıran Gomez, böylece 8 resmi maç sonunda ikinci golünü atmış oldu.
Milli futbolcu Yunus Mallı'nın 90 dakika oynadığı diğer kupa mücadelesinde Mainz 05, deplasmanda Bundesliga 2 ekibi Greuther Fürth'e 2-1 mağlup oldu ve elendi. Ev sahibi ekipte ise Türk futbolcu Sercan Sararer bir gol atarak galibiyette önemli rol oynadı.
- 26 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 22:04
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Toplam 4
Yorum
görkem Toplam borç 1.257 ise 267 milyon alacak 1.524 nerden çıkıyo
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Yorum
eray cevap türkiye kupasına bu kadar az çıkan bir takım taraftarı olarak kıskanman normal kimisi başarılarla konuşur kimisi rakip takım adına konuşur git ve kendi takımın ne yapmış bak :D
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Toplam 2
Yorum
bjk35 Ozan kim kardeş?
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