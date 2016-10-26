Wolfsburg zor da olsa kazandı

Voith-Arena'da oynanan maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Wolfsburg 49. dakikada geçen sezon Beşiktaş forması giyen golcü Mario Gomez'in attığı golle 1-0 öne geçti. Karşılaşmada başka gol olmadı ve deplasman ekibi maçtan 1-0 galip ayrılarak adını üst tura yazdırdı.

Wolfsburg'a bu sezon transfer olan Alman futbolcu Gomez, ilk golünü geçen hafta lig maçında Darmstadt'a 3-1 yenildikleri maçta atmıştı. Heidenheim karşısında fileleri havalandıran Gomez, böylece 8 resmi maç sonunda ikinci golünü atmış oldu.

Milli futbolcu Yunus Mallı'nın 90 dakika oynadığı diğer kupa mücadelesinde Mainz 05, deplasmanda Bundesliga 2 ekibi Greuther Fürth'e 2-1 mağlup oldu ve elendi. Ev sahibi ekipte ise Türk futbolcu Sercan Sararer bir gol atarak galibiyette önemli rol oynadı.