Leverkusen'e kupa şoku!

Frimo Stadı'nda oynanan karşılaşmada Bayer Levekusen ilk yarıyı 25. dakikada Kevin Volland'ın ağları havalandırmasıyla 1-0 önde tamamlarken, 47. dakikada Roberto Hilbert'in kendi kalesine attığı golle maçın normal süresi 1-1 sona erdi. Ev sahibi ekipte Tim Wendel ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Uzatmaya giden karşılaşmada 95. dakikada Volland kendisinin ve takımının ikinci golünü atarken, 105. dakikada Kevin Freiberger meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve uzatmalar 2-2 berabere tamamlanınca penaltı atışlarına geçildi.

Penaltı atışlarında Bayer Leverkusen, 6 penaltının 3'ünü gole çevirdi. İsmail Atalan'ın başında bulunduğu Sportfreunde Lotte ise 6 penaltının 4'ünde topu filelere göndererek, bir üst tura yükseldi.

Bayer Leverkusen'in kalesini Türk asıllı Avusturyalı futbolcu Ramazan Özcan korurken, milli futbolcular Ömer Toprak ve Hakan Çalhanoğlu ise forma giymedi.



Öte yandan, Freiburg, Sandhausen ile karşılaştı. Konuk ekip, normal süresi ve uzatmaları 3-3 biten maçta penaltı atışlarında 4-3 üstünlük sağladı ve Freiburg'u kupanın dışına attı. Ev sahibi ekipte, milli futbolcu Çağlar Söyüncü forma giymezken, diğer Türk asıllı futbolcu Onur Bulut maç boyunca sahada kaldı.