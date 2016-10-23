Mario Gomez'in golü yetmedi
Almanya Ligi'nde 9. hafta maçında Darmstadt 98 ile Wolfsburg karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi Darmstadt oldu.
Darmstadt'ın gollerini 25. dakikada Anis Ben-Hatira, 68. dakikada Laszlo Kleinheisler ve 76. dakikada Sandro Sirigu kaydetti.
Wolfsburg'un tek golü 60. dakikada Mario Gomez'den geldi. Wolfsburg formasıyla 7. maçına çıkan Gomez, ilk golünü bu mücadelede atmış oldu.
Almanya Ligi'nde gelecek hafta Darmstadt, Leipzig'i Wolfsburg ise Bayer Leverkusen'i ağırlayacak.
- 23 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:01
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Toplam 5
Yorum
yusuf akteke evet hocamızın dediği gibi 90 daka güzel oynadık gol pozusuonlarıda oldu fakat şansızlıkmı diyelim cavandamı bilemem
- “Futbolcu maaşları zor ödenir"
Toplam 12
Yorum
bjk Daha dün şampiyon oluyordunuz 1 gecede ne değişti :)
- "7 kişi kaldığımızda oley çektiklerini unutmadık"
Toplam 30
Yorum
mecaz anlam mecaz yaptım orda ne demek istediğimi anla yani öleböle adamlar yendi olay bitti GS MARS OLDU bu kadar :D
Mario Gomez'in golü yetmedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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