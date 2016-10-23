 Bayern galibiyeti hatırladı – Fotomaç – 23 Ekim 2016
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    22 Ekim 2016, Cumartesi
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    Bayern galibiyeti hatırladı

    Bayern galibiyeti hatırladı

    Almanya Birinci Ligi’ndeki () 8. hafta maçında lider , sahasında Borussia Mönchengladbach’ı 2-0 mağlup ederek iki hafta sonra galibiyetle tanıştı

    Allianz Arena'da oynanan maçta , ilk yarıyı 16. dakikada Arturo Vidal ve 31. dakikada Douglas Costa'nın attığı gollerle 2-0 önde tamamladı.

    İkinci yarıda, iki takım da bulduğu gol pozisyonlardan yararlanamayınca Bavyera ekibi karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

    Son iki haftada ve Eintracht Frankfurt ile oynadığı maçlardan beraberlikle ayrılan Bayern Münih, iki hafta aradan sonra 3 puanla tanıştı.

    Bu sonuçla puanını 20'ye yükselten Bayern Münih, namağlup bir şekilde liderliğini sürdürdü. Bu sezonki 3. mağlubiyetini yaşayan Borussia Mönchengladbach ise 11 puanda kaldı.

    'da önümüzdeki hafta Bayern Münih deplasmanda Augsburg ile karşılaşacak. Borussia Mönchengladbach da evinde Eintracht Frankfurt ile mücadele edecek.

    1. 23 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:00
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