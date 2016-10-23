Bayern galibiyeti hatırladı
Almanya Birinci Futbol Ligi’ndeki (Bundesliga) 8. hafta maçında lider Bayern Münih, sahasında Borussia Mönchengladbach’ı 2-0 mağlup ederek iki hafta sonra galibiyetle tanıştı
Allianz Arena'da oynanan maçta Bayern Münih, ilk yarıyı 16. dakikada Arturo Vidal ve 31. dakikada Douglas Costa'nın attığı gollerle 2-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda, iki takım da bulduğu gol pozisyonlardan yararlanamayınca Bavyera ekibi karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.
Son iki haftada Köln ve Eintracht Frankfurt ile oynadığı maçlardan beraberlikle ayrılan Bayern Münih, iki hafta aradan sonra 3 puanla tanıştı.
Bu sonuçla puanını 20'ye yükselten Bayern Münih, namağlup bir şekilde liderliğini sürdürdü. Bu sezonki 3. mağlubiyetini yaşayan Borussia Mönchengladbach ise 11 puanda kaldı.
Bundesliga'da önümüzdeki hafta Bayern Münih deplasmanda Augsburg ile karşılaşacak. Borussia Mönchengladbach da evinde Eintracht Frankfurt ile mücadele edecek.
- 23 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:00
- "7 kişi kaldığımızda oley çektiklerini unutmadık"
Toplam 23
Yorum
VESALIUS geçen yıl İSTANBULDA 9 kişi kaldık beraberliği yakaladınız. 7 kişi kaldık öne geçtiniz :D 11 e 11 olunca olmuyormu bebeğim. İlla arkanızda hakem desteği mi lazım. Onu bunu bilmemde TS kümeye diyen 40 bin kişi maç sonunda....
- ''90 dakika tek kale oynadık''
Toplam 5
Yorum
BEYAZ tek kale oynamis, topu topu 2 tane pozisyonunuz var 90 dakikada, trabzon izin verdi o kadar, cunku defans yapan takimlara karsi acizsiniz:)
- Riekerink çıldırdı
Toplam 12
Yorum
kerem kaya ersun hocayı tirübüne gönderen zihniyet gs niz hocası daha fazlasını yaptı uyarı bile ypmadınız nerde sizin adaletiniz
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