Bayern galibiyeti hatırladı

Allianz Arena'da oynanan maçta Bayern Münih, ilk yarıyı 16. dakikada Arturo Vidal ve 31. dakikada Douglas Costa'nın attığı gollerle 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda, iki takım da bulduğu gol pozisyonlardan yararlanamayınca Bavyera ekibi karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Son iki haftada Köln ve Eintracht Frankfurt ile oynadığı maçlardan beraberlikle ayrılan Bayern Münih, iki hafta aradan sonra 3 puanla tanıştı.

Bu sonuçla puanını 20'ye yükselten Bayern Münih, namağlup bir şekilde liderliğini sürdürdü. Bu sezonki 3. mağlubiyetini yaşayan Borussia Mönchengladbach ise 11 puanda kaldı.

Bundesliga'da önümüzdeki hafta Bayern Münih deplasmanda Augsburg ile karşılaşacak. Borussia Mönchengladbach da evinde Eintracht Frankfurt ile mücadele edecek.