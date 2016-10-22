 Mario Gomez'in golü yetmedi – Fotomaç – 22 Ekim 2016
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    22 Ekim 2016, Cumartesi
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    'in golü yetmedi

    Mario Gomez'in golü yetmedi

    Almanya Ligi'nde 9. hafta maçında Darmstadt 98 ile karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi Darmstadt oldu.

    Darmstadt'ın gollerini 25. dakikada Anis Ben-Hatira, 68. dakikada Laszlo Kleinheisler ve 76. dakikada Sandro Sirigu kaydetti.

    'un tek golü 60. dakikada 'den geldi. Wolfsburg formasıyla 7. maçına çıkan Gomez, ilk golünü bu mücadelede atmış oldu.

    Almanya Ligi'nde gelecek hafta Darmstadt, Leipzig'i Wolfsburg ise Bayer Leverkusen'i ağırlayacak.

    1. 22 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 18:45
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