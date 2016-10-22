Mario Gomez'in golü yetmedi
Almanya Ligi'nde 9. hafta maçında Darmstadt 98 ile Wolfsburg karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi Darmstadt oldu.
Darmstadt'ın gollerini 25. dakikada Anis Ben-Hatira, 68. dakikada Laszlo Kleinheisler ve 76. dakikada Sandro Sirigu kaydetti.
Wolfsburg'un tek golü 60. dakikada Mario Gomez'den geldi. Wolfsburg formasıyla 7. maçına çıkan Gomez, ilk golünü bu mücadelede atmış oldu.
Almanya Ligi'nde gelecek hafta Darmstadt, Leipzig'i Wolfsburg ise Bayer Leverkusen'i ağırlayacak.
- 22 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 18:45
- ‘Kartal’ uçuşa başladı
Toplam 4
Yorum
awentador Bu uçağa neden kartal resmi düşünülmedi .
- Hoca da suçlu
Toplam 23
Yorum
RUH YOK YETENEKTE YOK. ELİ SOPALI BİR HOCA BUNLARI ANCAK OYNATIR.
- Oğuzhan’dan iyi haber
Toplam 3
Yorum
awentador Oğuzhandan iyi haber onun uzun süre sahalara dönemeyecek olması olur ancak , güçsüz , aymaz , büyük maçlarda silik , Oğuzhanın neyini bekleyelim ki ?
Mario Gomez'in golü yetmedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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