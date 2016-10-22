Hoffenheim'dan 3'lük

BayArena'da oynanan karşılaşmada Hoffenheim, Türk asıllı futbolcu Kerem Demirbay'ın 15. dakikada kaydettiği golle ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.

İkinci yarıda da etkili olan taraf Hoffenheim, 49. dakikada Sandro Wagner ve 60. dakika Steven Zuber'in kaydettiği gollerle karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Bayer Leverkusen'in forvet oyuncusu Kevin Volland, 6. dakikada Kerem Demirbay'a yaptığı faulün ardından kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Leverkusenli milli futbolculardan Ömer Toprak, 56. dakikada yerini Chicharito'ya bırakırken, Hakan Çalhanoğlu ise müsabakada forma şansı bulamadı.

Bundesliga'da 4. galibiyetini alan Hoffenheim, puanını 16'ya çıkarttı. Üst üste 2. mağlubiyetini yaşayan Bayer Leverkusen ise 10 puanda kaldı.