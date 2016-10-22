Hoffenheim'dan 3'lük
Almanya Birinci Futbol Ligi'ndeki (Bundesliga) 8. hafta karşılaşmasında Bayer Leverkusen, konuk ettiği Hoffenheim'a 3-0 mağlup oldu.
BayArena'da oynanan karşılaşmada Hoffenheim, Türk asıllı futbolcu Kerem Demirbay'ın 15. dakikada kaydettiği golle ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.
İkinci yarıda da etkili olan taraf Hoffenheim, 49. dakikada Sandro Wagner ve 60. dakika Steven Zuber'in kaydettiği gollerle karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.
Bayer Leverkusen'in forvet oyuncusu Kevin Volland, 6. dakikada Kerem Demirbay'a yaptığı faulün ardından kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Leverkusenli milli futbolculardan Ömer Toprak, 56. dakikada yerini Chicharito'ya bırakırken, Hakan Çalhanoğlu ise müsabakada forma şansı bulamadı.
Bundesliga'da 4. galibiyetini alan Hoffenheim, puanını 16'ya çıkarttı. Üst üste 2. mağlubiyetini yaşayan Bayer Leverkusen ise 10 puanda kaldı.
- 22 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 21:09
- Güneş'ten rehavet uyarısı
Toplam 15
Yorum
ERKARTAL SAZANLAR DÜN YALKALIKLARINDAN TEBRİK EDİYORLARDI ..ŞİMDİ MOTORLARINI SOĞUTTULAR SAZANBEYİNLERİYLE BEŞİKTAŞIN BAŞARILARINI KÜÇÜMSEMEYE ÇALIŞIYORLAR
- Galatasaray - Trabzonspor | 19.00
Toplam 5
Yorum
Gs li Trabzon fark yemez se iyidir.
- Emenike’den şok tavır
Toplam 21
Yorum
/*/ BUNU BURSAYA VERİN KALECİ HARUN TEKİNİ ALIN.
Hoffenheim'dan 3'lük haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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