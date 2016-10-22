 Dortmund son nefeste – Fotomaç – 22 Ekim 2016
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    22 Ekim 2016, Cumartesi
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    Dortmund son nefeste

    Dortmund son nefeste

    'da Borussia Dortmund, ligde galibiyeti bulunmayan Ingolstadt karşısında bir puanı uzatmada kurtardı.

    Rotasyonlu bir kadroyla deplasmana giden Dortmund, 6. dakikada Cohen, 24. dakikada Lezcano'nun golleriyle 2 farklı yenik duruma düştü. 2. yarıda Aubemeyang ile Dortmund farkı 1'e indirdi. Ev sahibinde Lezcano bir kez daha cevap verdi. 69. dakikada maça yeniden heyecan getiren isim Ramos oldu. Baskısını iyice artıran Dortmund, uzatmalarda Pulusic ile bir gol daha buldu ve karşılaşma 3-3'lük eşitlik ile sonra erdi.

    1. 22 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:12
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