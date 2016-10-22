Dortmund son nefeste
Bundesliga'da Borussia Dortmund, ligde galibiyeti bulunmayan Ingolstadt karşısında bir puanı uzatmada kurtardı.
Rotasyonlu bir kadroyla deplasmana giden Dortmund, 6. dakikada Cohen, 24. dakikada Lezcano'nun golleriyle 2 farklı yenik duruma düştü. 2. yarıda Aubemeyang ile Dortmund farkı 1'e indirdi. Ev sahibinde Lezcano bir kez daha cevap verdi. 69. dakikada maça yeniden heyecan getiren isim Ramos oldu. Baskısını iyice artıran Dortmund, uzatmalarda Pulusic ile bir gol daha buldu ve karşılaşma 3-3'lük eşitlik ile sonra erdi.
- 22 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 19:12
- Güneş'ten rehavet uyarısı
Toplam 15
Yorum
ERKARTAL SAZANLAR DÜN YALKALIKLARINDAN TEBRİK EDİYORLARDI ..ŞİMDİ MOTORLARINI SOĞUTTULAR SAZANBEYİNLERİYLE BEŞİKTAŞIN BAŞARILARINI KÜÇÜMSEMEYE ÇALIŞIYORLAR
- Galatasaray - Trabzonspor | 19.00
Toplam 5
Yorum
Gs li Trabzon fark yemez se iyidir.
- Emenike’den şok tavır
Toplam 21
Yorum
/*/ BUNU BURSAYA VERİN KALECİ HARUN TEKİNİ ALIN.
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