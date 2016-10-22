Çağlar, Halil'i üzdü!
Bundesliga'nın 8. haftasında Freiburg, evinde Augsburg'u 2-1 mağlup etti.
İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen mücadelenin 66. dakikasında Maximilian Philipp'le öne geçen Freiburg, 78'de Nils Petersen'le farkı ikiye çıkardı. Augsburg 84. dakikada Halil Altıntop'la umutlansa da bu gol konuk ekibe yetmedi. Mücadele 2-1 Freiburg'un galibiyetiyle sonlandı.
Bu sonuçla Freiburg 12 puana yükselirken Augsburg 8 puanda kaldı.
Öte yandan Freiburg'da Çağlar Söyüncü, Augsburg'ta da Halil Altıntop 90 dakika forma giydi.
- 22 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 19:19
- Güneş'ten rehavet uyarısı
Toplam 15
Yorum
ERKARTAL SAZANLAR DÜN YALKALIKLARINDAN TEBRİK EDİYORLARDI ..ŞİMDİ MOTORLARINI SOĞUTTULAR SAZANBEYİNLERİYLE BEŞİKTAŞIN BAŞARILARINI KÜÇÜMSEMEYE ÇALIŞIYORLAR
- Galatasaray - Trabzonspor | 19.00
Toplam 5
Yorum
Gs li Trabzon fark yemez se iyidir.
- Emenike’den şok tavır
Toplam 21
Yorum
/*/ BUNU BURSAYA VERİN KALECİ HARUN TEKİNİ ALIN.
Çağlar, Halil'i üzdü! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.