 Çağlar, Halil'i üzdü! – Fotomaç – 22 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Ekim 2016, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Çağlar, Halil'i üzdü!

    Çağlar, Halil'i üzdü!

    'nın 8. haftasında , evinde Augsburg'u 2-1 mağlup etti.

    İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen mücadelenin 66. dakikasında Maximilian Philipp'le öne geçen , 78'de Nils Petersen'le farkı ikiye çıkardı. Augsburg 84. dakikada Halil Altıntop'la umutlansa da bu gol konuk ekibe yetmedi. Mücadele 2-1 Freiburg'un galibiyetiyle sonlandı.

    Bu sonuçla Freiburg 12 puana yükselirken Augsburg 8 puanda kaldı.

    Öte yandan Freiburg'da Çağlar Söyüncü, Augsburg'ta da Halil Altıntop 90 dakika forma giydi.

    1. 22 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:19
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Çağlar, Halil'i üzdü! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.