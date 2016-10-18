Wolfsburg, Hecking ile yollarını ayırdı

Açıklamada, Alman çalıştırıcı Hecking'in yerine geçici olarak 23 yaş altı teknik direktörü Valerian Ismael'in takımın başına getirildiği belirtildi.

Wolfsburg'un üst yöneticisi (CEO) Klaus Allofs, attıkları bu adımdan dolayı üzgün olduğunu kaydetti.

Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde takımın iyi oynamasına rağmen ligdeki performansla uluslararası yarışlara yeniden katılamadıklarını, bu sezon da ümit edilen değişimi gerçekleştiremediklerini ifade eden Allofs, son dönemde hayal kırıklığı yaratan performanstan dolayı teknik direktörlük görevinde bir değişiklik yaparak takıma ivme kazandırmaya karar verdiklerini kaydetti.

2013'ün ocak ayından bu yana Wolfsburg'u çalıştıran Hecking, yeşil-beyazlılarla 2014-2015 sezonunda Almanya Kupası'nı kazanmış ve ligi ikinci sırada tamamlamıştı.

Wolfsburg, geçen sezon beklentilerin gerisinde kalarak ligi 45 puanla 8. sırada bitirmişti.

Geçen sezon Beşiktaş ile Spor Toto Süper Lig'de gol krallığı yaşayan Mario Gomez'i renklerine bağlayan Wolfsburg, Bundesliga'da 7 hafta sonunda rakip fileleri sadece 4 kez havalandırırken, 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti. Mario Gomez'in henüz golle tanışmadığı ligde yeşil-beyazlılar, 6 puanla 14. sırada yer alıyor.