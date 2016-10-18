Wolfsburg, Hecking ile yollarını ayırdı
Bundesliga takımlarından Wolfsburg, teknik direktör Dieter Hecking ile yollarını ayırdı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 52 yaşındaki Hecking ile karşılıklı anlaşarak işbirliğini sonlandırdıkları ifade edildi.
Açıklamada, Alman çalıştırıcı Hecking'in yerine geçici olarak 23 yaş altı teknik direktörü Valerian Ismael'in takımın başına getirildiği belirtildi.
Wolfsburg'un üst yöneticisi (CEO) Klaus Allofs, attıkları bu adımdan dolayı üzgün olduğunu kaydetti.
Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde takımın iyi oynamasına rağmen ligdeki performansla uluslararası yarışlara yeniden katılamadıklarını, bu sezon da ümit edilen değişimi gerçekleştiremediklerini ifade eden Allofs, son dönemde hayal kırıklığı yaratan performanstan dolayı teknik direktörlük görevinde bir değişiklik yaparak takıma ivme kazandırmaya karar verdiklerini kaydetti.
2013'ün ocak ayından bu yana Wolfsburg'u çalıştıran Hecking, yeşil-beyazlılarla 2014-2015 sezonunda Almanya Kupası'nı kazanmış ve ligi ikinci sırada tamamlamıştı.
Wolfsburg, geçen sezon beklentilerin gerisinde kalarak ligi 45 puanla 8. sırada bitirmişti.
Geçen sezon Beşiktaş ile Spor Toto Süper Lig'de gol krallığı yaşayan Mario Gomez'i renklerine bağlayan Wolfsburg, Bundesliga'da 7 hafta sonunda rakip fileleri sadece 4 kez havalandırırken, 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti. Mario Gomez'in henüz golle tanışmadığı ligde yeşil-beyazlılar, 6 puanla 14. sırada yer alıyor.
- 18 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 00:39
- Fenerbahçe 'deja vu' yaşamak istemiyor
Toplam 15
Yorum
dogrucudavut tek dogru transfer lens. 2 tane daha onun gibi transfer olsa fb her kulvarda zorlar bu hocayla ama atif neustadter falan cacik olmaz
- Atiker Konyaspor'a Azeri hakem
Toplam 1
Yorum
layn azeri hakem lol
- Fenerbahçe'de kötü gidişat devam ediyor
Toplam 17
Yorum
HAKAN Aynen öyle Aziz yıldırım artık zarar veriyo bu kulube ama farkında değilmiş gibi hareket edip konuyu başka tarafa çekmesini biliyo ama artık yeter olmuyo işte seninle artık bırak git madem Fenerbahçeyi seviyosun gerçekten görelim bakalım gerçek sevgiyi. Advokatın yerine YILMAZ VURALI getirseydin inan daha faydalı ve beraber olurdu. Yazık yazık Fenerbahçeyi şu hale getirenlere, ama şunu sakın unutmayın bu büyük taraftar sizden öyle bir hesap sorarki, altından kalkamaz rezil olursunuz ezilirsiniz, ama Şanlı Fenerbahçem herşeye rağmen dimdik ayakta durur.
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