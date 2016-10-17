Wolfsburg, Hecking ile yollarını ayırdı
Bundesliga takımlarından Wolfsburg, teknik direktör Dieter Hecking ile yollarını ayırdı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 52 yaşındaki Hecking ile karşılıklı anlaşarak işbirliğini sonlandırdıkları ifade edildi.
Açıklamada, Alman çalıştırıcı Hecking'in yerine geçici olarak 23 yaş altı teknik direktörü Valerian Ismael'in takımın başına getirildiği belirtildi.
Wolfsburg'un üst yöneticisi (CEO) Klaus Allofs, attıkları bu adımdan dolayı üzgün olduğunu kaydetti.
Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde takımın iyi oynamasına rağmen ligdeki performansla uluslararası yarışlara yeniden katılamadıklarını, bu sezon da ümit edilen değişimi gerçekleştiremediklerini ifade eden Allofs, son dönemde hayal kırıklığı yaratan performanstan dolayı teknik direktörlük görevinde bir değişiklik yaparak takıma ivme kazandırmaya karar verdiklerini kaydetti.
2013'ün ocak ayından bu yana Wolfsburg'u çalıştıran Hecking, yeşil-beyazlılarla 2014-2015 sezonunda Almanya Kupası'nı kazanmış ve ligi ikinci sırada tamamlamıştı.
Wolfsburg, geçen sezon beklentilerin gerisinde kalarak ligi 45 puanla 8. sırada bitirmişti.
Geçen sezon Beşiktaş ile Spor Toto Süper Lig'de gol krallığı yaşayan Mario Gomez'i renklerine bağlayan Wolfsburg, Bundesliga'da 7 hafta sonunda rakip fileleri sadece 4 kez havalandırırken, 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti. Mario Gomez'in henüz golle tanışmadığı ligde yeşil-beyazlılar, 6 puanla 14. sırada yer alıyor.
- 17 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 21:03
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Yorum
adil Gomez daha çok pişman olacak ama daha beter olsun
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Yorum
isminiz Türk olduğu için tabiki.... Alman politikası, Bundesligayada hakim demek. Bide özgürlükden bahs ediyorlor iki yüzlüler.
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müjdat umu aziz gider dert biter
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