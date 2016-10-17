Emre Mor'un cezası belli oldu
Hertha Berlin maçında rakibinin hakemi aldatarak kendini yere atması sonucu kırmızı kart gören Emre Mor'a 2 maç ceza verildi.
Bundesliga'da 7. haftanın açılış maçı olan Borussia Dortmund-Hertha Berlin karşılaşmasının son dakikalarında kendisini faulle durduran Sebastian Langkamp'a tepki göstererek rakibini ittiren ve sonrasında maçın hakeminden kırmızı kart gören Emre Mor'un cezası belli oldu.
2 MAÇ CEZA
Almanya Futbol Federasyonu yaptığı açıklamayla; Emre Mor'un iki maç ceza aldığını duyurdu. Milli futbolcu bu cezanın ardından Borussia Dortmund'un ligde oynayacağı Ingolstadt ve Schalke 04 maçlarında takımdan ayrı kalacak.
LANGKAMP ÖZÜR DİLEMİŞTİ
B.Dortmund forması giyen Emre Mor'un önceki gün H.Berlin ile 1-1 berabere kaldıkları maçta gördüğü kırmızı olay oldu. 1.68'lik Emre'nin kendisine faul yapan 1.90'lık Langkamp'ı itip oyun dışı kalması en çok konuşulanlar arasına girdi. Kararın doğru olmadığını söyleyen Langkamp, "Abartılı reaksiyon gösterdim. Özür dilerim" dedi..
- 17 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 18:19
- Zirveden çıkan karar operasyon
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arslan aatif bir maç oynadı gölünü attı pas verdi daha ne yapsın. her maç oynamaliki kendini kanıtlesın.
- Bruma'nın bonservisi 30 milyon euro
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Yorum
Turşucu Eğer Terim gelsin GS nin başına kombinemi yırtmakla beraber, Gs store dan hiç birşey almayacağım gibi gs mobile hattımı da iptal edeceğim...
- Bir Mandela gerek
Toplam 23
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depar yakın. yakında taraftar volkan demirele bir depar atacak...bekleyin az kaldı..
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