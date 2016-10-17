Bundesliga'da 7. haftanın açılış maçı olan Borussia Dortmund-Hertha Berlin karşılaşmasının son dakikalarında kendisini faulle durduran Sebastian Langkamp'a tepki göstererek rakibini ittiren ve sonrasında maçın hakeminden kırmızı kart gören Emre Mor'un cezası belli oldu.

2 MAÇ CEZA

Almanya Futbol Federasyonu yaptığı açıklamayla; Emre Mor'un iki maç ceza aldığını duyurdu. Milli futbolcu bu cezanın ardından Borussia Dortmund'un ligde oynayacağı Ingolstadt ve Schalke 04 maçlarında takımdan ayrı kalacak.



LANGKAMP ÖZÜR DİLEMİŞTİ

B.Dortmund forması giyen Emre Mor'un önceki gün H.Berlin ile 1-1 berabere kaldıkları maçta gördüğü kırmızı olay oldu. 1.68'lik Emre'nin kendisine faul yapan 1.90'lık Langkamp'ı itip oyun dışı kalması en çok konuşulanlar arasına girdi. Kararın doğru olmadığını söyleyen Langkamp, "Abartılı reaksiyon gösterdim. Özür dilerim" dedi..