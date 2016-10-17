 Emre Mor'un cezası belli oldu – Fotomaç – 17 Ekim 2016
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    17 Ekim 2016, Pazartesi
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    Emre Mor'un cezası belli oldu

    Emre Mor'un cezası belli oldu

    maçında rakibinin hakemi aldatarak kendini yere atması sonucu kırmızı kart gören Emre Mor'a 2 maç ceza verildi.

    'da 7. haftanın açılış maçı olan Borussia Dortmund- karşılaşmasının son dakikalarında kendisini faulle durduran Sebastian Langkamp'a tepki göstererek rakibini ittiren ve sonrasında maçın hakeminden kırmızı kart gören Emre Mor'un cezası belli oldu.

    2 MAÇ CEZA
    Almanya Federasyonu yaptığı açıklamayla; Emre Mor'un iki maç ceza aldığını duyurdu. Milli futbolcu bu cezanın ardından Borussia Dortmund'un ligde oynayacağı Ingolstadt ve 04 maçlarında takımdan ayrı kalacak.

    LANGKAMP ÖZÜR DİLEMİŞTİ
    forması giyen Emre Mor'un önceki gün H.Berlin ile 1-1 berabere kaldıkları maçta gördüğü kırmızı olay oldu. 1.68'lik Emre'nin kendisine faul yapan 1.90'lık Langkamp'ı itip oyun dışı kalması en çok konuşulanlar arasına girdi. Kararın doğru olmadığını söyleyen Langkamp, "Abartılı reaksiyon gösterdim. Özür dilerim" dedi..

    1. 17 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 18:19
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