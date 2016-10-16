Yunus attı Mainz kazandı

Coface Arena'da oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibin gollerini 5. dakikada Pablo de Blasis ve 56. dakikada penaltıdan milli futbolcu Yunus Mallı kaydetti. Konuk takımın tek golünü ise 90. dakikada penaltıdan Sven Schipplock attı. Konuk ekip ayrıca 45. dakikada Antonio Colak ile penaltı vuruşundan yararlanamadı.



Maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu Yunus Mallı, 83. dakikada oyundan alındı.