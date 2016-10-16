 Yunus attı Mainz kazandı – Fotomaç – 16 Ekim 2016
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    16 Ekim 2016, Pazar
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    Yunus attı kazandı

    Yunus attı Mainz kazandı

    Almanya 'nın 7. hafta mücadelesinde 05, sahasında Darmstadt 98'i 2-1 mağlup etti.

    Coface Arena'da oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibin gollerini 5. dakikada Pablo de Blasis ve 56. dakikada penaltıdan milli futbolcu Yunus Mallı kaydetti. Konuk takımın tek golünü ise 90. dakikada penaltıdan Sven Schipplock attı. Konuk ekip ayrıca 45. dakikada Antonio Colak ile penaltı vuruşundan yararlanamadı.

    Maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu Yunus Mallı, 83. dakikada oyundan alındı.

    1. 16 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 21:45
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