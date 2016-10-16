Yunus attı Mainz kazandı
Almanya Bundesliga'nın 7. hafta mücadelesinde Mainz 05, sahasında Darmstadt 98'i 2-1 mağlup etti.
Coface Arena'da oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibin gollerini 5. dakikada Pablo de Blasis ve 56. dakikada penaltıdan milli futbolcu Yunus Mallı kaydetti. Konuk takımın tek golünü ise 90. dakikada penaltıdan Sven Schipplock attı. Konuk ekip ayrıca 45. dakikada Antonio Colak ile penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu Yunus Mallı, 83. dakikada oyundan alındı.
- 16 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 21:45
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Toplam 43
Yorum
Düsseldorf'lu Gecenlerde TV'de bir spor programinda, kanalin futbol yorumcularindan cok taninmis eski bir FB'li oyuncu ,, "Aziz Bey koltuga oturarak secime girecegine , ceketini koysa baskan secilir ..Ve Aziz beyin istemedigi kiside Fenerbahce'ye baskan olamaz " diyordu ! FB ile yakinligi bilinen bu kisinin söylediklerine bakilirsa, bu degisikligi yapabilmek ve kurtulmak, zannedildigi kadar kolay degil !
- FB TV'de tepki çeken yorum
Toplam 1
Yorum
selo Baban yapmadi bu dediklerini taraftarın parasiyla yapıldı...Sen isitmalida otur yorum yap iyi beceriyon aynen devam...
- F.Bahçe'nin şampiyonluk şansı yok
Toplam 4
Yorum
Gökhan Bu adam gerçekten türk futbolu için yeterlimi. Ligimizi mahfediyo. Sağlam bi Gs taraftarıyım. Ama rekabet yoksa futbol çok tatsız.
Yunus attı Mainz kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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