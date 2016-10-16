Wolfsburg'da düşüş sürüyor

Volkswagen Arena'da oynanan karşılaşmada konuk ekibe 3 puanı getiren golü 70. dakikada Emil Forsberg kaydetti. Forsberg ayrıca, 17. dakikada kullandığı penaltı vuruşunu gole çeviremedi.



Bu mağlubiyetle Wolfsburg, 7. maç sonunda 6 puanda kaldı. RB Leipzig ise 15 puanla 3. sıraya yükseldi.



GOMEZ YİNE SUSKUN



Wolfsburg'da forma giyen Beşiktaş'ın eski golcüsü Mario Gomez, 6. maçında da gol atamadı. Gomez, ilk 11'de başlayıp 90 dakika sahada kalırken 2 kere topla buluştu.



TEKNİK DİREKTÖRE TEPKİ



Öte yandan Wolfsburg Teknik Direktörü Dieter Hecking, maç sonunda taraftarlar tarafından protesto edildi. Wolfsburg taraftarları, tribünlerde "defol" yazılı pankart açtılar.