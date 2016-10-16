Wolfsburg'da düşüş sürüyor
Almanya Bundesliga'da 7. hafta mücadelesinde Wolfsburg, sahasında RB Leipzig'e 1 - 0 mağlup oldu. 90 dakika forma giyen Mario Gomez, 6. maçında da golle buluşamadı.
Volkswagen Arena'da oynanan karşılaşmada konuk ekibe 3 puanı getiren golü 70. dakikada Emil Forsberg kaydetti. Forsberg ayrıca, 17. dakikada kullandığı penaltı vuruşunu gole çeviremedi.
Bu mağlubiyetle Wolfsburg, 7. maç sonunda 6 puanda kaldı. RB Leipzig ise 15 puanla 3. sıraya yükseldi.
GOMEZ YİNE SUSKUN
Wolfsburg'da forma giyen Beşiktaş'ın eski golcüsü Mario Gomez, 6. maçında da gol atamadı. Gomez, ilk 11'de başlayıp 90 dakika sahada kalırken 2 kere topla buluştu.
TEKNİK DİREKTÖRE TEPKİ
Öte yandan Wolfsburg Teknik Direktörü Dieter Hecking, maç sonunda taraftarlar tarafından protesto edildi. Wolfsburg taraftarları, tribünlerde "defol" yazılı pankart açtılar.
- 16 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 20:48
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Toplam 43
Yorum
Düsseldorf'lu Gecenlerde TV'de bir spor programinda, kanalin futbol yorumcularindan cok taninmis eski bir FB'li oyuncu ,, "Aziz Bey koltuga oturarak secime girecegine , ceketini koysa baskan secilir ..Ve Aziz beyin istemedigi kiside Fenerbahce'ye baskan olamaz " diyordu ! FB ile yakinligi bilinen bu kisinin söylediklerine bakilirsa, bu degisikligi yapabilmek ve kurtulmak, zannedildigi kadar kolay degil !
- FB TV'de tepki çeken yorum
Toplam 1
Yorum
selo Baban yapmadi bu dediklerini taraftarın parasiyla yapıldı...Sen isitmalida otur yorum yap iyi beceriyon aynen devam...
- F.Bahçe'nin şampiyonluk şansı yok
Toplam 4
Yorum
Gökhan Bu adam gerçekten türk futbolu için yeterlimi. Ligimizi mahfediyo. Sağlam bi Gs taraftarıyım. Ama rekabet yoksa futbol çok tatsız.
Wolfsburg'da düşüş sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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