 Wolfsburg'da düşüş sürüyor – Fotomaç – 16 Ekim 2016
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    16 Ekim 2016, Pazar
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    'da düşüş sürüyor

    Wolfsburg'da düşüş sürüyor

    Almanya 'da 7. hafta mücadelesinde , sahasında RB Leipzig'e 1 - 0 mağlup oldu. 90 dakika forma giyen , 6. maçında da golle buluşamadı.

    Volkswagen Arena'da oynanan karşılaşmada konuk ekibe 3 puanı getiren golü 70. dakikada Emil Forsberg kaydetti. Forsberg ayrıca, 17. dakikada kullandığı penaltı vuruşunu gole çeviremedi.

    Bu mağlubiyetle , 7. maç sonunda 6 puanda kaldı. RB Leipzig ise 15 puanla 3. sıraya yükseldi.

    GOMEZ YİNE SUSKUN

    'da forma giyen 'ın eski golcüsü , 6. maçında da gol atamadı. Gomez, ilk 11'de başlayıp 90 dakika sahada kalırken 2 kere topla buluştu.

    TEKNİK DİREKTÖRE TEPKİ

    Öte yandan Wolfsburg Teknik Direktörü Dieter Hecking, maç sonunda taraftarlar tarafından protesto edildi. Wolfsburg taraftarları, tribünlerde "defol" yazılı pankart açtılar.

    1. 16 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 20:48
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