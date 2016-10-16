Leverkusen W.Bremen'e boyun eğdi

Weser Stadı'nda oynanan karşılaşmada Werder Bremen, 13. dakikada Zlatko Junuzovic'in golüyle 1-0 öne geçti.

Mağlup duruma düştükten sonra daha kontrollü bir oyun sergileyen Bayer Leverkusen, 27. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun attığı kafa golüyle 1-1'lik eşitliği sağladı.

İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 59. dakikada Ousman Manneh'in golüyle skoru 2-1'e getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve karşılaşmayı Werder Bremen 2-1 kazandı.

Bu sezon ilk golünü atan Hakan Çalhanoğlu ve Bayer Leverkusen'de kaptanlık görevini üstlenen milli futbolcu Ömer Toprak, maçta 90 dakika forma giydi.

Ligde 3. kez mağlup olan Bayer Leverkusen 10 puanda kalırken, bu sezon 2. galibiyetini elde eden Werder Bremen ise puanını 7'ye yükseltti.

Bundesliga'nın 8. haftasında Bayer Leverkusen sahasında son haftaların formda ekibi Hoffenheim'ı ağırlayacak. Werder Bremen ise Leipzig'e konuk olacak.