Leverkusen W.Bremen'e boyun eğdi
Almanya Birinci Futbol Ligi’nin (Bundesliga) 7. hafta mücadelesinde Bayer Leverkusen, deplasmanda Werder Bremen'e 2-1 mağlup oldu.
Weser Stadı'nda oynanan karşılaşmada Werder Bremen, 13. dakikada Zlatko Junuzovic'in golüyle 1-0 öne geçti.
Mağlup duruma düştükten sonra daha kontrollü bir oyun sergileyen Bayer Leverkusen, 27. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun attığı kafa golüyle 1-1'lik eşitliği sağladı.
İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 59. dakikada Ousman Manneh'in golüyle skoru 2-1'e getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve karşılaşmayı Werder Bremen 2-1 kazandı.
Bu sezon ilk golünü atan Hakan Çalhanoğlu ve Bayer Leverkusen'de kaptanlık görevini üstlenen milli futbolcu Ömer Toprak, maçta 90 dakika forma giydi.
Ligde 3. kez mağlup olan Bayer Leverkusen 10 puanda kalırken, bu sezon 2. galibiyetini elde eden Werder Bremen ise puanını 7'ye yükseltti.
Bundesliga'nın 8. haftasında Bayer Leverkusen sahasında son haftaların formda ekibi Hoffenheim'ı ağırlayacak. Werder Bremen ise Leipzig'e konuk olacak.
- 16 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:21
- Riekerink'ten Muslera'ya büyük övgü
Toplam 4
Yorum
Aslan ARTIK SABRIDEN VAZGEC,SELCUK DEFANS ÖNÜ DEGIL FORVETE YAKIN YADA KENARDA YEDEK, VE YASINDE TEK DEVRELIK OYNUYOR;SINANIDA HAZIRLA KÖTÜYDÜK
- Riekerink'ten Muslera'ya büyük övgü
Toplam 4
Yorum
isminiz Hala utanmadan musleraya rakip ariyolar
- 10’un da adı Fabregas
Toplam 15
Yorum
c.suat YİNE TAKIMINDA FORMA BULAMAYAN BİR OYUNCU VE MENECERİNİN SİZE GELSİN TEKLİFİ...HALA AKILLANMADIK MI?..OYNASA KENDİ TAKIMINDA OYNAR...
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