 1.90’lık rakibini yıktı! – Fotomaç – 16 Ekim 2016
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    16 Ekim 2016, Pazar
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    1.90’lık rakibini yıktı!

    1.90’lık rakibini yıktı!
    forması giyen Emre Mor'un önceki gün H.Berlin ile 1-1 berabere kaldıkları maçta gördüğü kırmızı olay oldu. 1.68'lik Emre'nin kendisine faul yapan 1.90'lık Langkamp'ı itip oyun dışı kalması en çok konuşulanlar arasına girdi. Kararın doğru olmadığını söyleyen Langkamp, "Abartılı reaksiyon gösterdim. Özür dilerim" dedi.
    1. 16 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:30
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