 Onlar başka dünyadan! – Fotomaç – 15 Ekim 2016
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HEPSİ
    15 Ekim 2016, Cumartesi
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    Onlar başka dünyadan!

    Onlar başka dünyadan!
    Bayern Münih'in tecrübeli ismi Boateng'ten 'lı Messi ve R.Madrid'li Ronaldo'ya övgü dolu sözler... Avrupa'daki başarılı sezon geçiren birçok futbolcu olduğunu belirten 28 yaşındaki savunmacı, "Ancak Ballon d'Or herkes için bir hayal. Çünkü Messi ve Ronaldo bu seviyede oynamaya devam ettiği sürece o ödülü kimse kazanamaz. Onlar başka dünyadan!" dedi.
    1. 15 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:49
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