Emre Mor'dan özür diledi
Hertha Berlinli futbolcu Langkamp: "Müsabakanın sıcaklığıyla harekete aşırı tepki gösterdim, özür dilerim. Kesinlikle kırmızı kart değildi"
Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Borussia Dortmund ile Hertha Berlin arasında oynanan maçta milli futbolcu Emre Mor'un kırmızı kart görmesine sebebiyet veren Sebastian Langkamp, kararın doğru olmadığını belirterek özür diledi.
Alman basınına konuşan Hertha Berlinli 28 yaşındaki oyuncu Langkamp, Borussia Dortmund'da forma giyen Emre Mor'un hareketi sonrasında abartılı bir reaksiyon gösterdiğini kaydetti.
Langkamp, maçtaki atmosferden etkilendiğini ve milli futbolcuya kırmızı kart verilmesinin ağır bir karar olduğunu vurgulayarak, "Müsabakanın sıcaklığıyla harekete aşırı tepki gösterdim, özür dilerim. Kesinlikle kırmızı kart değildi." değerlendirmesinde bulundu.
Borussia Dortmund Teknik Direktörü Thomas Tuchel ise bu konuda bir şey söylemeyeceğini aktararak, "Pozisyonu gördüm. Langkamp zaten gereken her şeyi söyledi." ifadelerini kullandı.
Emre Mor, 1-1 berabere biten karşılaşmanın 84. dakikasında kendisini faulle durduran Sebastian Langkamp'a tepki göstermiş ve rakibini elleriyle itince kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı.
Emre Mor kızardı
- 15 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 11:58
- Sosa’nın yerine oyuncu aranıyor
Toplam 5
Yorum
isminiz Inanç durumunu bilemem ancak sen bunca insanı üzdün mutlu olurum mu sandın peki köpeğin bile ekmek yediği kaba pislemedini hiç düşünmedin mi ama takım farketmez biz türkler insanların üzüntüsünü sevinçle karşılamayız bundan sonra mutlu olursun inşallah .
- Tam 10 gol atmıştı
Toplam 1
Yorum
rvp VOLKAN Jubile yap ve git . Uzunca açıklamaya gerek yok ne aldığın parayı hakediyorsun ne de o pazu bandını . Sorgulamak bize düşmez ama bu takıma biz taraftarlar alıyoruz maç biletlerini alıyoruz formaları destek verdiğin yok gol yeme sıralamasında 2.cisin bu takım 1.cilik istiyor böyle mi yardım edeceksin düzelmeni falan bekleyemeyiz koysunlar alt yapıdan kaleci en azından böyle her şeyi içeri almaz
- Trabzon’u istiyorum
Toplam 2
Yorum
gorkem gs ye gelsin..
Emre Mor'dan özür diledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.