 Emre Mor kızardı – Fotomaç – 15 Ekim 2016
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    15 Ekim 2016, Cumartesi
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    Emre Mor kızardı

    Emre Mor kızardı
    'da 7. haftanın açılış maçında 'i ağırlayan Borussia Dortmund'da Emre Mor kırmızı kart gördü. Signal İduna Park'ta 80 bin 800 kişinin izlediği maçın 84. dakikasında 10 kişi kalan Dortmund'da 80'de beraberlik golünü atan Aubameyang, 76'da bir de penaltı kaçırdı. Nuri Şahin'in kulübede beklediği maç 1-1 sona erdi.
    1. 15 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:27
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