Bayern 1'er 1'er eriyor!

Commerzbank Arena'da oynanan karşılaşmada Bayern Münih, 10. dakikada Arjen Robben ve 62. dakikada Joshua Kimmich ile bulduğu gollerle iki kez öne geçti. Eintracht Frankfurt ise bu gollere 43. dakikada Szabolcs Huszti ve 78. dakikada Marco Fabian ile cevap verdi ve karşılaşma 2-2 sona erdi.

Bu arada, Macar oyuncu Huszti'nin 65. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kalmasıyla ev sahibi ekip son 25 dakika 10 kişiyle mücadele etti.

Bu sonucun ardından Bayern Münih puanını 17 çıkararak liderliğini sürdürürken, Eintracht Frankfurt ise puanını 11'e yükseltti.

Bundesliga'da günün diğer maçında Hoffenheim, konuk ettiği milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün takımı Freiburg'u 2-1 mağlup etti.

Ev sahibi ekip, ilk yarıyı Sandro Wagner'in 34. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı. Çekişmeli geçen ikinci yarıda 78. dakikada Çağlar Söyüncü'nün pasında ceza sahasında topla buluşan Florian Niederlechner fileleri havalandırarak skoru 1-1'e taşıdı.

Çağlar'ın 81. dakikada Sebastian Rudy'yi ceza sahasında düşürmesi sonucu Hoffenheim ekibi penaltı kazandı. Penaltı vuruşunu gole çeviren Andrej Kramaric skoru 2-1 yaptı. Kalan dakikalarda başka golün olmadığı müsabaka Hoffenheim'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ligde üst üste 3. galibiyetini alan Hoffenheim puanını 13'e çıkarırken, Freiburg ise 9 puanda kaldı.

KÖLN İKİNCİ SIRAYA YÜKSELDİ

Konuk ettiği Ingolstadt'ı 2-1 mağlup eden Köln, bu sezonki 4. galibiyetini alarak puan basamağında 2. sıraya yükseldi.

Ev sahibi ekibe 3 puanı kazandıran golleri 28. ve 39. dakikalarda penaltıdan Anthony Modeste kaydederken, ligde henüz galibiyeti bulunmayan Ingolstadt'ın tek golünü 90. dakikada penaltıdan Lukas Hinterseer attı.

Borussia Mönchengladbach, ligde galibiyeti bulunmayan Hamburg ile sahasında 0-0 berabere kaldı. Bu karşılaşmada ev sahibi takım adına Andre Hahn ve Lars Stindl 2 penaltı vuruşunu gole çeviremedi. Hamburg'ta ise Brezilyalı savunmacı Cleber, 25. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Halil Altıntop'un forma giydiği Augsburg, konuk ettiği Schalke 04 ile 1-1 berabere kaldı. Konuk ekibin golünü 65. dakikada Nabil Bentaleb atarken, Augsburg'un golünü 77. dakikada Daniel Baier kaydetti.

Öte yandan, bu karşılaşmanın 24. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Schalke 04'ün Kamerun asıllı İsviçreli golcüsü Breel Embolo'nun ayak bileğinin kırıldığı ve ligin ilk yarısında kalan maçlarda forma giyemeyeceği belirtildi.