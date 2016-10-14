 Emre atıldı Dortmund takıldı – Fotomaç – 14 Ekim 2016
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    14 Ekim 2016, Cuma
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    Emre atıldı Dortmund takıldı

    Emre atıldı Dortmund takıldı

    Almanya 7. hafta açılış mücadelesinde Borussia Dortmund, sahasında ile 1 - 1 berabere kaldı. Milli futbolcu Emre Mor, 84. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

    Signal Iduna Park'ta oynanan karşılaşmada konuk ekibin golünü 51. Valentin Stocker kaydederken, ev sahibi takımın golü 80. dakikada Pierre Aubameyang'dan geldi. Bu arada Aubameyang, 77. dakikada kullandığı penaltı vuruşunu gole çeviremedi.

    Borussia Dortmund'da forma giyen milli futbolcu Emre Mor, ilk 11'de başladığı mücadelenin 84. dakikasında rakibine yaptığı müdahale sonrası direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Konuk ekibin golünü atan Valentin Stocker de maçın son anlarında kırmızı kart gördü.
    1. 14 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 23:44
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