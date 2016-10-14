Emre atıldı Dortmund takıldı
Almanya Bundesliga 7. hafta açılış mücadelesinde Borussia Dortmund, sahasında Hertha Berlin ile 1 - 1 berabere kaldı. Milli futbolcu Emre Mor, 84. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Borussia Dortmund'da forma giyen milli futbolcu Emre Mor, ilk 11'de başladığı mücadelenin 84. dakikasında rakibine yaptığı müdahale sonrası direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Konuk ekibin golünü atan Valentin Stocker de maçın son anlarında kırmızı kart gördü.
- 14 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 23:44
- Güneş kadroda değişikliğe gidecek mi?
Toplam 3
Yorum
isminiz İnşAllah maçı biz Kazanacağız KaraKartalım
- Trabzonspor elini çabuk tutacak
Toplam 4
Yorum
Edimen Scout mıcout hikaye.scout ekibi takıma gol attırabilir mi ya? Ama ben attırabilirim.bakın mesela bu hafta onaziye gol attırıcam.sırf,vay be helal olsun adama nasıl da bildi dedirtmek için ;) ondan sonrası için ayda 15 bin euroya gol koçluğu yaparım ama.bedava olmaz bu işler ;))
- İnşallah Arda'yı çağırır
Toplam 5
Yorum
evren La Fontaine den masallar anlatmaya gerek yok, bjk yi sahte evrak ve borc ile batirdin tff nin basina gectin yok boyle bir masal...
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