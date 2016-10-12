Hakan Çalhanoğlu'nun acı günü
Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun babaannesi hayatını kaybetti.
Bayburt'un Konursu köyünde ikamet eden ve bir süredir beyin tümörü nedeniyle tedavi gören milli futbolcunun 65 yaşındaki babaannesi Hünkar Çalhanoğlu vefat etti.
Hünkar Çalhanoğlu'nun cenazesi perşembe günü öğlen namazına müteakip, Konursu köyünde kılınacak cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedilecek.
Aile yakınlarından edinilen bilgiye göre, Hakan Çalhanoğlu'nun, babaannesinin cenazesine katılmak için izin istediği ancak hafta sonu oynanacak maç nedeniyle kulübünün bu isteğe henüz olumlu yanıt vermediği öğrenildi.
Diğer yandan, milli futbolcunun Gümüşhanespor'da forma giyen kardeşi Muhammet ve Almanya'da ikamet eden babası Hüseyin Çalhanoğlu, cenaze töreni için Konursu köyüne geldi.
- 12 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 23:23
- Trabzonspor, Akhisar'a hazırlanıyor
Toplam 5
Yorum
İbrahim Oynanan bu futbolla kimi yeneceklerini merak ediyorum böyle takım kurgusu köy takımında bile yokeksikleri görüp transfer yapacaklarmış eksikler yıllardır görünüyor ama Nevzat bey taraftarla alay ediyor senin sağın solun yok yoldan gecene sorsan biliyor ama ne hikmetse bizim Başkan bilmiyor bu sene düşmesek iyi gelen üzerine koyarak yeniyor
- "Allah selamet versin Gomez'e "
Toplam 4
Yorum
Kazim Abubakara 20 trilyon ver daha gol atamadı zaman varmıs ne zamanı ya kiralık bu adam alışana kadar kiralık süreci biter ah gomez
- Trabzonspor, Akhisar'a hazırlanıyor
Toplam 5
Yorum
giray belki ama yumlu, yavruyu girayla eşleştiriyorsan hilç adil olmaz giray kadar kanat ortası yapan yok şu an takımda
Hakan Çalhanoğlu'nun acı günü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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