 Gomez Almanya'da gündem oldu – Fotomaç – 03 Ekim 2016
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    03 Ekim 2016, Pazartesi
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    Gomez Almanya'da gündem oldu

    Gomez Almanya'da gündem oldu

    Alman basının Mario Gomez'i hedef tahtasında oturttu ve sert eleştirilerde bulundu.

    'tan ayrıldıktan sonra gittiği 'da istenilen performansı gösteremeyen ve bu haftada gol bulmayan Mario Gomez, Almanya'da tartışma konusu olmaya devam ediyor.

    Wolfsburg, Mario Gomez'in 90 dakika oynadığı maçta ile kendi sahasında 0-0 berabere kaldı. Gomez sezon başında büyük umutlarla transfer olduğu Wolfsburg'da henüz golle tanışamadı. Alman basını, Wolfsburg'un ve Mario Gomez'in gidişatını 'skandal' olarak değerlendirirken, Sport 1'de 'Mario Gomez, başarısızlık sembolü haline gelmek üzere' denildi. Maçın ardından konuşan Gomez ise, "Kariyerimde böyle bir durumu ilk defa yaşıyorum" demekle yetindi.

    1. 03 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 18:53
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