Gomez Almanya'da gündem oldu

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra gittiği Wolfsburg'da istenilen performansı gösteremeyen ve bu haftada gol bulmayan Mario Gomez, Almanya'da tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Wolfsburg, Mario Gomez'in 90 dakika oynadığı maçta Mainz ile kendi sahasında 0-0 berabere kaldı. Gomez sezon başında büyük umutlarla transfer olduğu Wolfsburg'da henüz golle tanışamadı. Alman basını, Wolfsburg'un ve Mario Gomez'in gidişatını 'skandal' olarak değerlendirirken, Sport 1'de 'Mario Gomez, başarısızlık sembolü haline gelmek üzere' denildi. Maçın ardından konuşan Gomez ise, "Kariyerimde böyle bir durumu ilk defa yaşıyorum" demekle yetindi.