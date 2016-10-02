Wolfsburg evinde gülemedi
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) oynanan 6. hafta karşılaşmasında Wolfsburg, sahasında Mainz 05 ile golsüz berabere kaldı.
Volkswagen Arena'da oynanan karşılaşmada üstün bir oyun sergileyen Wolfsburg, yakaladığı gol pozisyonlardan yararlanamadı ve maç 0-0 berabere tamamlandı.
Mainz 05'te karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli oyuncu Yunus Mallı, 83. dakikada yerini Suat Serdar'a bıraktı.
Geçen sezon Beşiktaş'ta oynayan ve bu sezon Wolfsburg forması giyen Alman golcü Mario Gomez, şimdiye kadar oynadığı 5 maçta da gol atamadı.
Wolfsburg, 6 puanla 13. sırada kalırken, Mainz 05, 8 puanla 11. sırada yer aldı.
Haftanın son maçında Schalke 04, konuk ettiği Borussia Mönchengladbach'ı ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-0'lık skorla geçti.
Ev sahibi ekibin gollerini 52. dakikada Maxim Choupo-Moting, 56. ve 83. dakikalarda Breel Embolo ve 58. dakikada Leon Goretzka kaydetti.
Mavi-beyazlılar, bu sezon ilk galibiyetini alarak 3 puanla 16. sıraya yükseldi. Borussia Mönchengladbach ise 10 puanda kaldı ve 9. sıraya geriledi.
- 02 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 20:56
- Cim Bom'un 100'ü güldü
Toplam 11
Yorum
... sen hangi takimin taraftarisin? koray sezon hazirliklarinda büyük sakatlik yasadi ve en az 6 ay oynayamicak demislerdi. serdar azizde geride kalan milli arada cok erken saha sürüldügü icin yine sakatlandi. gercek bir taraftar olsan haberleri daha takip eder ve böyle bir galibiyetten sonra elestiri yerine biraz sevgi gösterirsin
- Kadroya dahil edildi!
Toplam 5
Yorum
Murat Bu demek oluyor ki Fatih Terim'in Caner'le ilgili bi sıkıntısı yok... Bu demek oluyor ki, bu kadar formda bile olsa sırf Beşiktaş forması giyiyor diye Caner Erkin gibi bir oyuncu Milli Takıma çağrılmıyormuş...
- Kadroya dahil edildi!
Toplam 5
Yorum
berke fatih hoca yapiyosa vardır bi bildiği kimse tepki göstermemeli bence
Wolfsburg evinde gülemedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.