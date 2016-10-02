 Wolfsburg evinde gülemedi – Fotomaç – 02 Ekim 2016
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    02 Ekim 2016, Pazar
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    evinde gülemedi

    Wolfsburg evinde gülemedi

    Almanya Birinci Ligi'nde () oynanan 6. hafta karşılaşmasında , sahasında 05 ile golsüz berabere kaldı.

    Volkswagen Arena'da oynanan karşılaşmada üstün bir oyun sergileyen , yakaladığı gol pozisyonlardan yararlanamadı ve maç 0-0 berabere tamamlandı.

    05'te karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli oyuncu Yunus Mallı, 83. dakikada yerini Suat Serdar'a bıraktı.

    Geçen sezon Beşiktaş'ta oynayan ve bu sezon Wolfsburg forması giyen Alman golcü Mario Gomez, şimdiye kadar oynadığı 5 maçta da gol atamadı.

    Wolfsburg, 6 puanla 13. sırada kalırken, Mainz 05, 8 puanla 11. sırada yer aldı.

    Haftanın son maçında 04, konuk ettiği Borussia Mönchengladbach'ı ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-0'lık skorla geçti.

    Ev sahibi ekibin gollerini 52. dakikada Maxim Choupo-Moting, 56. ve 83. dakikalarda Breel Embolo ve 58. dakikada Leon Goretzka kaydetti.

    Mavi-beyazlılar, bu sezon ilk galibiyetini alarak 3 puanla 16. sıraya yükseldi. Borussia Mönchengladbach ise 10 puanda kaldı ve 9. sıraya geriledi.

    1. 02 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 20:56
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