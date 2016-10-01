 Hakan, Emre Mor'u üzdü – Fotomaç – 01 Ekim 2016
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    01 Ekim 2016, Cumartesi
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    Hakan, Emre Mor'u üzdü

    Hakan, Emre Mor'u üzdü

    Almanya Birinci Ligi'ndeki () 6. hafta karşılaşmasında Bayer Leverkusen, sahasında Borussia Dortmund'u 2-0 mağlup etti. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, iki golün asistini yaparak galibiyette önemli rol oynadı

    BayArena'da oynanan ve 30 bin 210 seyircinin izlediği karşılaşmada Bayer Leverkusen 10. dakikada milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında iyi yükselen Admir Mehmedi'nin kafa golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

    Çekişmeli geçen ikinci yarıda ev sahibi ekibin 79. dakikada soldan geliştirdiği atakta Hakan Çalhanoğlu'nun ortasında Chicharito topu filelerle buluşturdu ve skoru 2-0 yaptı.

    Borussia Dortmund, son bölümde yakaladığı gol pozisyonlarından faydalanamayınca karşılaşma Bayer Leverkusen'in 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

    Kırmızı-siyahlılarda, müsabakaya ilk 11'de başlayan milli futbolcular Hakan Çalhanoğlu ve Ömer Toprak 90 dakika forma giydi.

    Dortmund ekibinde ise milli futbolcu Emre Mor, ikinci yarıda Christian Pulisic'in yerine oyuna dahil oldu.

    Sarı-siyahlı takımda görev yapan diğer milli oyuncu Nuri Şahin, bu sezon ilk kez 18 kişilik kadroda yer alsa da oynama şansı bulamadı.

    Bu galibiyetle Bayer Leverkusen, puanını 10'a çıkardı. Ligde ikinci mağlubiyetini yaşayan Borussia Dortmund ise 12 puanda kaldı.

    'da gelecek hafta Bayer Leverkusen, deplasmanda Werder Bremen ile karşılaşacak. Borussia Dortmund ise 'i konuk edecek.

    1. 01 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:59
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