Bayern kazanamadı!

Bayern Münih, Allianz Arena'da oynanan karşılaşmada ligde mağlubiyeti bulunmayan takımlardan Köln ile karşılaştı.

Bavyera temsilcisi, 40. dakikada Joshua Kimmich'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapatsa da Anthony Modeste'nin 63. dakikadaki golüne engel olamadı ve karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

Bu sonuçla Bayern Münih, puanını 16'ya çıkardı. Bundesliga'da haftanın sürpriz skorlarından birine imza atan Köln ise puanını 12'ye yükseltti.

Ligde gelecek hafta Bayern Münih deplasmanda Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak. Köln ise Ingolstadt'ı konuk edecek.

Bundesliga'da günün diğer maçında milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün forma giydiği Freiburg, evinde Eintracht Frankfurt'u 4. dakikada Vincenzo Grifo'nun golüyle 1-0 mağlup etti.

A Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında Ukrayna ve İzlanda ile oynayacağı maçların aday kadrosunda da yer alan 20 yaşındaki Çağlar, mücadelede 90 dakika sahada kaldı.

Ligde mağlubiyeti bulunmayan takımlardan Hoffenheim, deplasmanda Ingolstadt'ı 2-1 mağlup etti. Konuk ekibin gollerini 11. dakikada Sandro Wagner ve 35. dakikada Türk asıllı futbolcu Kerem Demirbay kaydederken, Ingolstadt'ın tek golü 90+5. dakikada penaltıdan Lukas Hinterseer'den geldi.

Birer galibiyeti bulunan takımlardan Darmstadt 98, konuk ettiği Werder Bremen ile 2-2 berabere kaldı.

Ev sahibi ekibin gollerini 19. ve 73. dakikalarda Antonio Colak atarken, Werder Bremen bu gollere 51. dakikada Lamine Sane ve 67. dakikada Serge Gnabry ile karşılık verdi. Darmstadt'ın Türk asıllı oyuncusu Aytaç Sulu, karşılaşmada 90 dakika görev yaptı.

Hertha Berlin ise ligde galibiyeti bulunmayan Hamburg'u 2-0 yendi. Başkent temsilcisine, sahasında 3 puanı getiren golleri 29. ve 70. dakikalarda Vedad Ibiseviç kaydetti.