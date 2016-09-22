 Yunus attı Mainz kazandı – Fotomaç – 22 Eylül 2016
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    22 Eylül 2016, Perşembe
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    Yunus attı kazandı

    Yunus attı Mainz kazandı

    Deplasmanda Werder Bremen'i 2-1 yenen 05'in ilk golünü, milli futbolcu kaydetti

    Milli futbolcu 'nın 90 dakika forma giydiği ve bir gol attığı maçta 05, deplasmanda Werder Bremen'i 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibin golünü 12. dakikada bir dönem Galatasaray'da da oynayan Izet Hajrovic kaydederken, Mainz 05'in ilk golü 87. dakikada Yunus Mallı'dan geldi. Mainz 05'e galibiyeti, 90+2. dakikada Pablo De Blasis'in golü getirdi.

    Türk futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun 66 dakika sahada kaldığı maçta ise Bayer Leverkusen, evinde ağırladığı Augsburg ile 0-0 berabere kaldı.

    'da bugün oynanan 5 maçta şu sonuçlar alındı:

    -: 3-0

    Bayer Leverkusen-Augsburg: 0-0

    Werder Bremen-Mainz 05: 1-2

    Leipzig-Borussia Mönchengladbach: 1-1

    Schalke 04-: 1-3

    1. 22 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:01
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