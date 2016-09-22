Yunus attı Mainz kazandı
Deplasmanda Werder Bremen'i 2-1 yenen Mainz 05'in ilk golünü, milli futbolcu Yunus Mallı kaydetti
Milli futbolcu Yunus Mallı'nın 90 dakika forma giydiği ve bir gol attığı maçta Mainz 05, deplasmanda Werder Bremen'i 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibin golünü 12. dakikada bir dönem Galatasaray'da da oynayan Izet Hajrovic kaydederken, Mainz 05'in ilk golü 87. dakikada Yunus Mallı'dan geldi. Mainz 05'e galibiyeti, 90+2. dakikada Pablo De Blasis'in golü getirdi.
Türk futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun 66 dakika sahada kaldığı maçta ise Bayer Leverkusen, evinde ağırladığı Augsburg ile 0-0 berabere kaldı.
Bundesliga'da bugün oynanan 5 maçta şu sonuçlar alındı:
Bayern Münih-Hertha Berlin: 3-0
Bayer Leverkusen-Augsburg: 0-0
Werder Bremen-Mainz 05: 1-2
Leipzig-Borussia Mönchengladbach: 1-1
Schalke 04-Köln: 1-3
- 22 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 02:01
- Vodafone Arena'daki ilk derbi Palabıyık'ın
Toplam 3
Yorum
OlmasadaOlur Tabi hangisi Galatasaraya daha faydalı olur diye düşündüler en sonunda Galatasaraylı olan Ali Palabıyıkta karar kıldılar. TFF biliyor Beşiktaş yenecek en azından hakemle belki maçı berabere bitiririz diye düşünmüşlerdir. Yazık!
- Fenerbahçe'den açıklama geldi
Toplam 9
Yorum
BJK__ olurmu ya,aziz yıldırım döneminde en çok Şampiyonluk gören Galatasaraydan sonra bu sürece bir Beşiktaşlı olarak bizde talibiz.Biraz daha kalmasında fayda var. Stadımızın yokluğunda kaybettiğimiz prestijimizi yakaladıktan sonra gönderin: ))
- Fenerbahçe'den açıklama geldi
Toplam 9
Yorum
BJK__ KASIMPAŞA GALİBİYETİ HAVAYIMI SOKTU: )): ))SİZ KASIMPAŞAYI DEĞİL,KASIMPAŞA KENDİ KENDİNİ YENDİ.BİRAZ DİŞLİ RAKİP ÇIKARSA KARŞINIZA KURTULUŞUNUZ OLMAZ.YAHU BEŞİKTAŞ OSMANLI BAŞAKŞEHİR GALATASARAYIN ÖNÜNDE LİGİ BİTİRMENİZ DEMEK,DÜNYA TERS DÖNÜYOR DEMEKLE AYNI.: ))HA BU ARADA KADIKÖYDE BEŞİKTAŞIMI İYİ AĞIRLAYIN 3 PUANI ALIP DÖNÜCEZ.
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