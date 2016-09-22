Yunus attı Mainz kazandı

Milli futbolcu Yunus Mallı'nın 90 dakika forma giydiği ve bir gol attığı maçta Mainz 05, deplasmanda Werder Bremen'i 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibin golünü 12. dakikada bir dönem Galatasaray'da da oynayan Izet Hajrovic kaydederken, Mainz 05'in ilk golü 87. dakikada Yunus Mallı'dan geldi. Mainz 05'e galibiyeti, 90+2. dakikada Pablo De Blasis'in golü getirdi.

Türk futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun 66 dakika sahada kaldığı maçta ise Bayer Leverkusen, evinde ağırladığı Augsburg ile 0-0 berabere kaldı.

Bundesliga'da bugün oynanan 5 maçta şu sonuçlar alındı:

Bayern Münih-Hertha Berlin: 3-0

Bayer Leverkusen-Augsburg: 0-0

Werder Bremen-Mainz 05: 1-2

Leipzig-Borussia Mönchengladbach: 1-1

Schalke 04-Köln: 1-3