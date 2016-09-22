Bayern farklı kazandı

Münih kentindeki Allianz Arena'da oynanan maçta Bayern Münih, 16. dakikada Franck Ribery, 68. dakikada Thiago Alcantara ve 72. dakikada Arjen Robben'in attığı gollerle Hertha Berlin'i 3-0 yendi.



ROBBEN GOLLE DÖNDÜ

Arjen Robben 6 ay aradan sonra sahalara golle döndü. En son 5 Mart 2016'da Dortmund maçında forma giyen Hollandalı yıldız, maça girdikten 7 dakika sonra golünü attı.

Ligde oynadığı 4 maçı da kazanan tek ekip olan Bayern Münih, 12 puanla zirvede yer alırken, Hertha Berlin bu sezonki ilk yenilgisini yaşadı ve 9 puanla 5. sıraya geriledi.