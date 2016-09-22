 Bayern farklı kazandı – Fotomaç – 22 Eylül 2016
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    22 Eylül 2016, Perşembe
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    Bayern farklı kazandı

    Bayern farklı kazandı

    Almanya Birinci Ligi'nin () 4. haftasında , sahasında 'i 3-0 mağlup etti.

    Münih kentindeki Allianz Arena'da oynanan maçta , 16. dakikada Franck Ribery, 68. dakikada Thiago Alcantara ve 72. dakikada Arjen Robben'in attığı gollerle 'i 3-0 yendi.

    ROBBEN GOLLE DÖNDÜ
    Arjen Robben 6 ay aradan sonra sahalara golle döndü. En son 5 Mart 2016'da Dortmund maçında forma giyen Hollandalı yıldız, maça girdikten 7 dakika sonra golünü attı.

    Ligde oynadığı 4 maçı da kazanan tek ekip olan Bayern Münih, 12 puanla zirvede yer alırken, Hertha Berlin bu sezonki ilk yenilgisini yaşadı ve 9 puanla 5. sıraya geriledi.

    1. 22 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:01
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