Rodriguez'in cezası belli oldu

Mainz'in 3-1 kazandığı maçın uzatma dakikalarında rakip takımdan Kohr'un ayaklarına dalan Rodriguez, bu futbolcunun alt baldırında 14 cm'lik yara açılmasına neden oldu. Sedye ile sahayı terk eden Kohr'un kas ve liflerinde de zedelenme olduğu anlaşıldı ve acilen ameliyat edildi.

Almanya Futbol Federasyonu Spor Mahkemesi, İspanyol futbolcuya beş maç yanında 10 bin Euro da para cezası verdi. Mainz Kulübü de futbolcuya para cezası verileceğini açıkladı.









