Rodriguez'in cezası belli oldu
Galatasaray'dan Bundesliga'da Yunus Mallı'nın takımı Mainz'e transfer olan Jose Rodriguez, Ausburg maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 5 maç ceza aldı.
Mainz'in 3-1 kazandığı maçın uzatma dakikalarında rakip takımdan Kohr'un ayaklarına dalan Rodriguez, bu futbolcunun alt baldırında 14 cm'lik yara açılmasına neden oldu. Sedye ile sahayı terk eden Kohr'un kas ve liflerinde de zedelenme olduğu anlaşıldı ve acilen ameliyat edildi.
Almanya Futbol Federasyonu Spor Mahkemesi, İspanyol futbolcuya beş maç yanında 10 bin Euro da para cezası verdi. Mainz Kulübü de futbolcuya para cezası verileceğini açıkladı.
- 20 Eylül 2016, Salı
- Güncelleme: 18:49
- Portekiz’de Benfica zirvede
Toplam 6
Yorum
hattrick Fener as başkanı Sayın Mahmut Uslu Zoria takımı için Ukrayna liginin üçüncü sırasında bulunan taş gibi bir takım tarifi yapmış ! Fener gibi bir takıma Zoria taş gibi bir takım olabilir tabi , birde sizi her sene Belçika liginde şampiyonluğa oynayan kasaba takımı dediğiniz Klup Brugge karşısında görmek nasip olur umarım .
- Beşiktaş'ın belalısı
Toplam 34
Yorum
KARA KARTAL. BEŞİKTAŞ'IN zayıf dediğin defansını BENFİCA deplasmanında gördük ve ileri hücum hattınıda bu maçta sadece Ava giderken avlanan Aslan olacaksınız.
- Sorumlu benim
Toplam 5
Yorum
rmzn kesinlikle katılıyorum
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