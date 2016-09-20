 Rodriguez'in cezası belli oldu – Fotomaç – 20 Eylül 2016
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    20 Eylül 2016, Salı
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    Rodriguez'in cezası belli oldu

    Rodriguez'in cezası belli oldu

    'dan 'da Yunus Mallı'nın takımı 'e transfer olan Jose Rodriguez, Ausburg maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 5 maç ceza aldı.

    'in 3-1 kazandığı maçın uzatma dakikalarında rakip takımdan Kohr'un ayaklarına dalan Rodriguez, bu futbolcunun alt baldırında 14 cm'lik yara açılmasına neden oldu. Sedye ile sahayı terk eden Kohr'un kas ve liflerinde de zedelenme olduğu anlaşıldı ve acilen ameliyat edildi.

    Almanya Federasyonu Mahkemesi, İspanyol futbolcuya beş maç yanında 10 bin Euro da para cezası verdi. Mainz Kulübü de futbolcuya para cezası verileceğini açıkladı.




    1. 20 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 18:49
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