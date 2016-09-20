Dortmund fırtına gibi

Wolfsburg kentindeki Volkswagen Arena'da oynanan maçta Borussia Dortmund, 4. dakikada Raphael Guerreiro ve 16. dakikada Pierre-Emerick Aubameyang'ın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. İkinci yarıya ise golle başlayan Wolfsburg oldu. Ev sahibi ekip, 53. dakikada Daniel Didavi'nin golüyle skoru 2-1'e getirdi. Yediği golden sonra yeniden oyuna ağırlığını koyan Borussia Dortmund, 58. dakikada Ousmane Dembele, 62. dakikada Aubameyang ve 73. dakikada Lukasz Piszczek ile bulduğu gollerle karşılaşmadan 5-1 galip ayrıldı.

Borussia Dortmund'a bu sezon transfer olan milli futbolcu Emre Mor, 18 kişilik maç kadrosunda yer almasına rağmen oyuna dahil olmadı. Geçen sezon Beşiktaş forması giyen Wolfsburg'un forveti Mario Gomez ise 90 dakika forma giydi.

Borussia Dortmund, aldığı bu galibiyetle puanını 9'a çıkardı. Wolfsburg ise 5 puanda kaldı.

Öte yandan Borussia Dortmund, 6 gün içinde yaptığı 3 karşılaşmada 17 gol atıp, kalesinde sadece bir gole izin vererek önemli bir istatistik yakaladı. 14 Eylül'de UEFA Avrupa Ligi'nde Legia Varşova'yı ve 17 Eylül'de Bundesliga'da Darmstadt'ı 6-0'lık skorlarla yenen Borussia Dortmund, bugün de Wolfsburg'a 5-1'lik skorla üstünlük sağladı.

Bundesliga'daki diğer maçta Eintracht Frankfurt, deplasmanda Ingolstadt'ı 45+2. dakikada David Abraham ve 50. dakikada Bastian Oczipka'nın golleriye 2-0 mağlup etti.

Freiburg evinde Hamburg'u 70. dakikada Nils Petersen'in golüyle 1-0 yenerken, Darmstadt sahasında 90+2. dakikada Denys Oliinyk'in golüyle Hoffenheim karşısında 1-1'lik beraberliği son anda kurtardı. Hoffenheim'in golünü 46. dakikada Andrej Kramaric kaydetti.

Bundesliga'nın 4. haftası, yarın oynanacak 5 karşılaşmayla sona erecek. Programın en dikkati çeken maçında Bayern Münih, evinde Hertha Berlin'i ağırlayacak.