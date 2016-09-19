 Sıfırcı hoca kovuldu! – Fotomaç – 19 Eylül 2016
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    19 Eylül 2016, Pazartesi
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    Sıfırcı hoca kovuldu!

    Sıfırcı hoca kovuldu!
    Almanya 'da Werder Bremen, teknik direktör Viktor Skripnik'in görevine son verdi. Sezona kötü başlayan Bremen, B.Münih ve Augsburg maçlarını kaybetmiş önceki gün de Mönchengladbach'a 4-1 yenilerek puansız son sıraya demirlemişti.
    1. 19 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:25
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