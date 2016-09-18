Werder Bremen'de erken ayrılık
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Werder Bremen, teknik direktör Viktor Skripnik'in görevine son verildiğini açıkladı.
Werder Bremen Üst Yöneticisi (CEO) Frank Baumann, Borussia Mönchengladbach'a karşı oynanan karşılaşmadan sonra bu yapıyla takımın performansının yakın bir zamanda olumlu yönde değişeceğine ilişkin inancının kalmadığından bu adımı attıklarını söyledi.
Sezona kötü başlayan yeşil-beyazlılar Bayern Münih ve Augsburg karşılaşmalarını kaybetmiş, dün Borussia Mönchengladbach'a karşı oynanan karşılamadan da 4-1 mağlup ayrılmıştı. Bundesliga'da 3. haftanın ardından henüz puanı bulunmayan Werder Bremen puan cetvelinde eksi 10 averajla 18. ve son sırada yer alıyor.
Werder Bremen, Skripnik'in 2014'ün ekim ayından beri takımın başında bulunduğu 62 lig maçında 21 galibiyet, 15 beraberlik ve 26 mağlubiyet aldı.
- 18 Eylül 2016, Pazar
- Güncelleme: 12:38
- Eren Derdiyok'tan sezonun golü geldi!
Toplam 12
Yorum
gökmen iyi veya kötü forvet yoktur kotu orta çeken oyuncu vardır yada hıc cekemeyen bu arada trabzonsporluyum anlasıldı msj heralde .9
- Eren'in hakkı Eren'e
Toplam 10
Yorum
gs yaw ben bu adami hiç sevmiyom yaaa rıdvan dilmen bundan iyiyaaa ...
- Selçuk ilk kez kaçırdı
Toplam 6
Yorum
yorum farki dün akşam attığın ileri topların nerdeyse hepsi hatalı olsa da yine de sende kıpırdama olduğunu hissettik. biraz kendine gelsen şampiyonuz
Werder Bremen'de erken ayrılık haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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