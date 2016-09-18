 Werder Bremen'de erken ayrılık – Fotomaç – 18 Eylül 2016
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    18 Eylül 2016, Pazar
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    Werder Bremen'de erken ayrılık

    Werder Bremen'de erken ayrılık

    Almanya Birinci Ligi () takımlarından Werder Bremen, teknik direktör Viktor Skripnik'in görevine son verildiğini açıkladı.

    Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, yönetimin, Skripnik ve antrenörler Florian Kohfeldt ile Torsten Frings'in görevlerine son verdiği belirtildi. Takımın başına, geçici olarak kulübün 23 yaş altı takımının teknik direktörü Alexander Nouri'nin getirileceği ifade edildi.

    Werder Bremen Üst Yöneticisi (CEO) Frank Baumann, Borussia Mönchengladbach'a karşı oynanan karşılaşmadan sonra bu yapıyla takımın performansının yakın bir zamanda olumlu yönde değişeceğine ilişkin inancının kalmadığından bu adımı attıklarını söyledi.

    Sezona kötü başlayan yeşil-beyazlılar ve Augsburg karşılaşmalarını kaybetmiş, dün Borussia Mönchengladbach'a karşı oynanan karşılamadan da 4-1 mağlup ayrılmıştı. 'da 3. haftanın ardından henüz puanı bulunmayan Werder Bremen puan cetvelinde eksi 10 averajla 18. ve son sırada yer alıyor.

    Werder Bremen, Skripnik'in 2014'ün ekim ayından beri takımın başında bulunduğu 62 lig maçında 21 galibiyet, 15 beraberlik ve 26 mağlubiyet aldı.

    1. 18 Eylül 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 12:38
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