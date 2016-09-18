 Mainz rahat kazandı – Fotomaç – 18 Eylül 2016
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    18 Eylül 2016, Pazar
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    rahat kazandı

    Mainz rahat kazandı

    3. haftasında 05, deplasmanda Augsburg'u 3-1 mağlup etti.

    Augsburg kentindeki WWK Arena'da oynanan karşılaşmada 05, 7. dakikada milli futbolcu Yunus Mallı'nın kullandığı köşe vuruşunda Jhon Cordoba'nın kafa gölüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.

    İkinci yarıda ev sahibi ekip, 73. dakikada Konstantinos Stafylidis'in attığı golle 1-1'lik eşitliği sağladı.

    Bu golün ardından Mainz 05'te sahneye çıkan Yunus Mallı, 75. dakikada Daniel Brosinski'nin ortasında kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi ve skoru 2-1 yaptı.

    Konuk ekip, 81. dakikada Yoshinori Muto ile bir gol daha buldu ve karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

    Milli futbolcu Yunus Mallı, 90 dakika sahada kalırken, Augsburg'da Türk futbolcu Halil Altıntop, Dong-Won Ji'nin yerine 81. dakikada karşılaşmaya dahil oldu.

    Bu sonuçla Mainz 05, bu sezon ilk galibiyetini aldı ve puanını 4'e yükseltti. Augsburg ise 3 puanda kaldı.

    1. 18 Eylül 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 20:39
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