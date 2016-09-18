Mainz rahat kazandı
Bundesliga 3. haftasında Mainz 05, deplasmanda Augsburg'u 3-1 mağlup etti.
Augsburg kentindeki WWK Arena'da oynanan karşılaşmada Mainz 05, 7. dakikada milli futbolcu Yunus Mallı'nın kullandığı köşe vuruşunda Jhon Cordoba'nın kafa gölüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.
İkinci yarıda ev sahibi ekip, 73. dakikada Konstantinos Stafylidis'in attığı golle 1-1'lik eşitliği sağladı.
Bu golün ardından Mainz 05'te sahneye çıkan Yunus Mallı, 75. dakikada Daniel Brosinski'nin ortasında kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi ve skoru 2-1 yaptı.
Konuk ekip, 81. dakikada Yoshinori Muto ile bir gol daha buldu ve karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.
Milli futbolcu Yunus Mallı, 90 dakika sahada kalırken, Augsburg'da Türk futbolcu Halil Altıntop, Dong-Won Ji'nin yerine 81. dakikada karşılaşmaya dahil oldu.
Bu sonuçla Mainz 05, bu sezon ilk galibiyetini aldı ve puanını 4'e yükseltti. Augsburg ise 3 puanda kaldı.
- 18 Eylül 2016, Pazar
- Güncelleme: 20:39
- Selçuk ilk kez kaçırdı
Toplam 9
Yorum
outlaw Anca penaltıları atıyordu..Şimdi onlar da kaçmaya başladıysa,artık gitme vakti Selçuk!
- Eren'in hakkı Eren'e
Toplam 18
Yorum
GSli1905 Akrabandami Gercek Huyunu biliyorsun Kardes ?
- Ayağa kalkacağız
Toplam 20
Yorum
bordomavi kanatlar olmadan gol atmak çok zor sadece sağ açık değil sol açıkta yok takımda, Castillo forvete geçmeli Muhammet le çift forvet oynamalı kanat forvette olabilir, rakipler bizi çözmüş baskı uygulayıp orta sahadan top kapıp gol atıyorlar orta saha taktik değiştirmeli topu alan kanatlara veya ceza yayına top atmalı birde defans çok önde oynamamalı hepsi ağır adam onura da yapacak bir şey kalmıyor frikik atışında morali bozuktu ona yüklenmemek gerek.
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