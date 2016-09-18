Mainz rahat kazandı

Augsburg kentindeki WWK Arena'da oynanan karşılaşmada Mainz 05, 7. dakikada milli futbolcu Yunus Mallı'nın kullandığı köşe vuruşunda Jhon Cordoba'nın kafa gölüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.

İkinci yarıda ev sahibi ekip, 73. dakikada Konstantinos Stafylidis'in attığı golle 1-1'lik eşitliği sağladı.

Bu golün ardından Mainz 05'te sahneye çıkan Yunus Mallı, 75. dakikada Daniel Brosinski'nin ortasında kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi ve skoru 2-1 yaptı.

Konuk ekip, 81. dakikada Yoshinori Muto ile bir gol daha buldu ve karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Milli futbolcu Yunus Mallı, 90 dakika sahada kalırken, Augsburg'da Türk futbolcu Halil Altıntop, Dong-Won Ji'nin yerine 81. dakikada karşılaşmaya dahil oldu.

Bu sonuçla Mainz 05, bu sezon ilk galibiyetini aldı ve puanını 4'e yükseltti. Augsburg ise 3 puanda kaldı.