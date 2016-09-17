Emre Mor Bundesliga'da siftah yaptı
Hafta içinde Legia'yı 6-0 yenen Borussia Dortmund, Bundesliga'ya da şovla döndü.. Sahasında Darmstadt ile karşılaşan sarı siyahlılar, karşılaşmadan yine 6-0'la güldü! Son gol ise milli futbolcumuz Emre Mor'dan geldi.
- 17 Eylül 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 18:24
- Bu nasıl adalet!
Toplam 37
Yorum
BJK 1903 yakupcemil23. zamanında beşiktaş ile oynayacapımız maç ile real madrıd maçı arasında da iki gün vardı erteleme istedik olmadı. birincisi o mac BESIKTAS maci deyildi Bursa macidi 2 o mac ertelendi be gs maci 2:1 kazandi arti zamanında beşiktaş ile oynayacapımız maç ile real madrıd maçı arasında da iki gün vardı erteleme istedik olmadı. zamanında beşiktaş ile oynayacapımız maç ile real madrıd maçı arasında da iki gün vardı erteleme istedik olmadı.
- Bu nasıl adalet!
Toplam 37
Yorum
BJK 1903 2000-2001 Sezonu - 25-27 Ağustos'ta oynanması gereken Bursaspor-Galatasaray maçı, 25 Ağustos'ta oynanan Galatasaray-Real Madrid Süper Kupa Finali nedeniyle ertelendi. Erteleme maçını Galatasaray 0-2 kazandı. - 3-5 Kasım'da oynanması gereken Antalyaspor-Galatasaray maçı, 7 Kasım'da oynanan Galatasaray-Sturm Graz Şampiyonlar Ligi maçı nedeniyle ertelendi. Erteleme maçını Galatasaray 0-1 kazandı. - 2-4 Mart'ta oynanması gereken İstanbulspor-Galatasaray maçı, 7 Mart'ta oyananan Galatasaray-Milan Şampiyonlar Ligi maçı nedeniyle ertelendi. Erteleme maçını Galatasaray 3-5 kazandı.
- Beşiktaş’ın boyu uzadı
Toplam 3
Yorum
:)) Atınç ile Talisca yükseltti ortalamayı.
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