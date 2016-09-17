 Emre Mor Bundesliga'da siftah yaptı – Fotomaç – 17 Eylül 2016
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    17 Eylül 2016, Cumartesi
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    'da siftah yaptı

    Emre Mor Bundesliga'da siftah yaptı

    Hafta içinde Legia'yı 6-0 yenen , 'ya da şovla döndü.. Sahasında ile karşılaşan sarı siyahlılar, karşılaşmadan yine 6-0'la güldü! Son gol ise milli futbolcumuz 'dan geldi.

    Sahasındaki mücadelenin 6. dakikasında Castro ile öne geçen Dortmnund, ilk yarıda başka gol bulamadı. Ancak ikinci yarı tam anlamıyla gol şov vardı. 48'da Ramos ve 54. dakikada Pulisic ile rahatlayan Dortmund, Castro ve Rode'nin üstüste golleriyle 5-0'ı buldu. Son gol ise 88. dakikada 'dan geldi ve mücadeleyi 6-0 kazandı.
    1. 17 Eylül 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 18:24
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