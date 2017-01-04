Aytemiz Alanyaspor’dan transfer
Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına daha güçlü bir kadroyla girmek isteyen Aytemiz Alanyaspor, Gençlerbirliği'nden Michel Landel'i kadrosuna dahil etti.
"Alanyaspor'un hedeflerinde yer almak istedim"
İmza töreninde açıklamalarda bulunan Michel Landel, Aytemiz Alanyaspor'a geldiği için mutlu olduğunu söylerken, "Alanyaspor yönetimi bana cazip bir teklifte bulundu ve ben de kabul ettim. Alanyaspor'un önemli projeleri var. Hepsini anlattılar. Gerçekten de uzun vadede güzel ve anlamlı projeler. Ben de bu takımın içinde olmam gerektiğini düşündüm." ifadelerini kullandı.
Landel'in camiaya hayırlı olmasını dileyen Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu da, "Devre arasının ilk transferini gerçekleştirdik. Önümüzdeki günlerde birkaç transferimiz daha olacak. Camiamıza ve Alanya'ya hayırlı olsun" diye konuştu.
- 04 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:10
- Bitnel’den özür diledi!
Toplam 2
Yorum
Elazığlı Futboluyla değil böyle çirkin bir hareketle ismini duyurmaya çalıştın da noldu salih dursun? Kendini rezil ettin bıraktın.Dua et sana talip olan bir takım cıktı.Bu gibi adamları hiç bir kulüp almamalı istikbali bitirilmeli.250 bin lira cok iyi para.Trabzona 3m euroya kaktırmaya çalıştılar olmadı 250 bin liraya gitti o bile etmez hatta bedelsiz bile alınsa yine o para etmez.Buna vereceğin aylı 10 20 bin liraya bile yazık
- Sow daha ‘fırsatçı’
Toplam 3
Yorum
I.D.33 Beni en cok üzen okadar kazandigi paralar bu yasta bu futbolla.cogu kez birde sakat.olmaz arkadas hemen degismesi lazim transfer politikasi
- FIFA'da koz olarak kullanacak
Toplam 6
Yorum
123 DELİLİ VAR NEDENLERİ VAR AMA BİR KİŞİDE ÇIKMAZ KARŞILARINA DEMEZ ARKADAŞ BU NASIL TRANSFER POLITIKASI BU ADAMI KİM GETIRDI BUNUN KULUBE MALIYETI AZ MII.....
Aytemiz Alanyaspor’dan transfer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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