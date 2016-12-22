 Salih Uçan atağı – Fotomaç – 22 Aralık 2016
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HEPSİ
    22 Aralık 2016, Perşembe
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    atağı

    Salih Uçan atağı
    F.Bahçe'de forma şansı bulamayan için kulübüyle ve kendisine görüşmelere başladı. Sarı-lacivertli formayla ligde 2 maçta 91 dakika sahada kalan 22 yaşındaki oyuncuyu kiralamayı planlayan Alanya, şartları zorluyor.
    1. 22 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:43
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