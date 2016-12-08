Alanyaspor da TL'ye geçti
Aytemiz Alanyaspor yönetimi, yeni sezon öncesi futbolcu anlaşmalarının TL üzerinden yapılacağını ve mevcut futbolculara ödemelerin de TL üzerinden ödeme vaktindeki kur üzerinden TL'ye çevrileceğini duyurdu.
Döviz kurlarındaki artış nedeniyle Türk lirasının değer kazanması için başlatılan kampanyaya Aytemiz Alanyaspor'dan da destek geldi.
Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, sezon sonuna kadar futbolculara olan ödemelerin yapılacağı günkü döviz kuru üzerinden hesaplanarak Türk lirası bazında yapılacağını söyledi.
Önümüzdeki sezon öncesi ise yeni anlaşmaların TL bazında yapılacağını belirten Çavuşoğlu, "Süper Lig takımlarından Başakşehir Futbol Kulübü önemli bir adım atarak bundan sonra tüm takıma ödemelerin Türk Lirası üzerinden yapılacağını duyurdu ve diğer takımlara da çağrı yaptı. Başakşehir Futbol Kulübü ve Kulüpler Birliği Başkanı sayın Göksel Gümüşdağ'ın bu çağrısına destek verme kararı aldık. Umarım aldığımız bu karar örnek olur" dedi.
- 08 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 18:33
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mustafa barcelona van der wieli anca malzemeci diye alır
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Zapata UEFA kendini sorustursun yada bu hakem bozuntusu yamugun hakemlik lisansini iptal etsin.
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Alanyaspor da TL'ye geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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