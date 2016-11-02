Kalpar: Maçları şanssız bir şekilde kaybettik

Kalpar, idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, iki haftadır şansızlıklar yüzünden maç kaybettiklerini söyledi. Son iki haftada rakip takım kalecilerinin haftanın kalecisi seçildiğini vurgulayan Kalpar, "Demek ki bu kadar pozisyona girip, kalecilerin de iyi kurtarışları bizim gol atmamıza engel oluyor. Ne olursa olsun iyi oynayan bir takım hüviyetindeyiz. Son 2 haftayı değerlendirirsek, hak etmediğimiz mağlubiyetlerle karşı karşıya kalıyoruz. Bu takım gol yemeden gol atma özelliği içerisinde olması gerekirken, çok basit goller yiyoruz. O basit gollerden dolayı da mağlubiyet kaçınılmaz oluyor. Oyuna baktığımızda herkes gibi ben de keyif alıyorum. İstatistikler çok farklı bir şekilde lehimize olmasına rağmen maç sonuçları istatistiklerle doğru orantılı olmuyor." diye konuştu.

İyi oynamanın değil puan almanın bu saatten sonra önemli olduğunun altını çizen Kalpar, kötü oynayıp maç kazanmanın daha doğru olduğunu belirtti. Artık bu süreçte maç kazanmaya ihtiyaçlarının olduğunu dile getiren Kalpar, şöyle konuştu:

"İnanıyorum ki bu şanssızlık bir yerde kırılacak. Pozisyona girememiş, mücadele etmemiş ve koşmamış olsak kendimi suçlayacağım. Bunların hepsini mümkün olduğu kadar iyi yapıyoruz. Hareketli bir oyun. Biz kulübede çok fazla müdahale edemiyoruz. Basit ve bireysel hatalardan kaynaklı gol yiyoruz. Bursaspor maçında da Kasımpaşa maçında da böyle oldu. Bir takım koşuyorsa, mücadele ediyorsa, arzu ve isteği varsa, pozisyonlara giriyorsa, bunları kaçırıyorsa bir yerde şans döner diye düşünüyorum. İnşallah bu şanssızlığımızın döneceği maç en önce yapacağımız maç olur."

"MAÇLARI ŞANSSIZ BİR ŞEKİLDE KAYBETTİK"

Kalpar, ligde beş takımın 11 puana sahip olduğunu belirterek, bir maçın sıralamayı çok fazla değiştirebileceğini söyledi. Son iki haftada birer puan bile almış olmaları halinde bu durumda olmayacaklarını ifade eden Kalpar, bu maçları da şanssız bir şekilde kaybettiklerini vurguladı. Kazanmayı becerebilmeleri gerektiğini kaydeden Kalpar, bunu yapabilecek güçlerinin de olduğunu aktardı.

Takımda bazı oyuncuların eleştirildiğinin hatırlatılması üzerine Kalpar, bir oyuncu üzerinden takımı değerlendirmenin yanlış olacağını dile getirdi. Kalpar, takım olarak maç kazanamadıklarını anımsatarak, "Tabi ki birileri değerlendirme yapabilir. Ancak bizim teknik adam olarak doğru değerlendirme yapmamız gerekiyor. Bir kişiye yüklenmememiz gerekiyor. Eğer kaçırılan pozisyonlar gol olsaydı bunların hiçbirini konuşmazdık. Bireysel hatalardan gol yemesek yine bunlar konuşulmaz. Eğer kaybediyorsak, takım halinde kaybediyoruz. Kazanırsak da takım halinde kazanıyoruz. Önemli olan tam anlamıyla takım ruhunu sahaya yansıtmaktır. Biz bunu yapıyoruz ancak gol yollarında sıkıntı yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Öte yandan, turuncu-yeşilli takım cumartesi günü sahasında oynayacağı Gaziantepspor maçının hazırlıklarına başladı. Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde teknik direktör Kaplar yönetimindeki antrenmana oyuncuların tamamı katıldı. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda dar alanda çift kale maç yapıldı. Antrenmanın son bölümünde ise yarı sahada taktik çalışması gerçekleştirildi.