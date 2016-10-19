Alanyaspor öğrencilerle buluştu
Aytemiz Alanyasporlu futbolcu ve yöneticiler, özel bir okulda düzenlenen panelde öğrencilerle bir araya geldi.
Okul bahçesinde alkışlarla karşılanan futbolcular öğrencilere imza verdi. Daha sonra salona geçildi ve futbolcuların özgeçmişi slayt eşliğinde öğrencilere tanıtıldı. Ardından okulda düzenlenen '15 Temmuz Demokrasi Futbol Turnuvası'nda dereceye giren ilk 3 takıma kupalarını kulüp yöneticileri ve futbolcular tarafından verildi. Daha sonra öğrencilerin sorularını yanıtlayan futbolcular panel sonunda öğrencilerle fotoğraf çektirdi.
- 19 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 18:42
- 50 bin bayrak
Toplam 6
Yorum
Gsoğuz Eğer parası ve istanbulda olup gitmeyene yazıklar olsun arkadaşlar bu maça gidin ve dünyanın en büyük taraftarı olduğunuzu gösterin ve fbjk liler kıskançlıklarından çatlasınlar
- Maçı hangi kanal verecek?
Toplam 9
Yorum
adalet aziz adalet torpilli kaleci istemiyoruz..hak edene forma verilsin yeter.
- Lafına dikkat et!
Toplam 16
Yorum
torpile son. takımda başkandan torpilli kaleci istemiyoruz..
Alanyaspor öğrencilerle buluştu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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