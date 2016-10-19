 Alanyaspor öğrencilerle buluştu – Fotomaç – 19 Ekim 2016
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    19 Ekim 2016, Çarşamba
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    öğrencilerle buluştu

    Alanyaspor öğrencilerle buluştu

    Aytemiz Alanyasporlu futbolcu ve yöneticiler, özel bir okulda düzenlenen panelde öğrencilerle bir araya geldi.

    Aytemiz Başkan Yardımcısı Erdal Akgün, Şube Sorumlusu Metin Fahri Özçelik, Sportif Direktör Taner Savut, futbolcular Haydar Yılmaz, Daniel Candeias, Emre Akbaba, Wilde Donald Guerrier ve Carlos Garcia Badias, Bahçeşehir Alanya Okulları'nda düzenlenen panelde öğrencilerle bir araya geldi.

    Okul bahçesinde alkışlarla karşılanan futbolcular öğrencilere imza verdi. Daha sonra salona geçildi ve futbolcuların özgeçmişi slayt eşliğinde öğrencilere tanıtıldı. Ardından okulda düzenlenen '15 Temmuz Demokrasi Futbol Turnuvası'nda dereceye giren ilk 3 takıma kupalarını kulüp yöneticileri ve futbolcular tarafından verildi. Daha sonra öğrencilerin sorularını yanıtlayan futbolcular panel sonunda öğrencilerle fotoğraf çektirdi.
    1. 19 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 18:42
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