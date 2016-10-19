 Alanya, PDFK’lık – Fotomaç – 19 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Ekim 2016, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Alanya, PDFK’lık

    Alanya, PDFK’lık
    Hukuk Müşavirliği, , ve 'u PFDK'ya sevk etti. Kayseri; çirkin tezahürattan, Trabzonspor saha olaylarından, F.Bahçe maçında 1 kırmızı ve 5 sarı kart gören Alanya ise sportmenliğe aykırı hareketten sevk edildi.
    1. 19 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:52
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Alanya, PDFK’lık haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.