Aytemiz Alanyaspor, Bursaspor'u çalıştı

Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde teknik direktör Hüsyin Kalpar yönetiminde gerçekleştirilen idman ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, pas çalışmasının ardından taktik çalışmayla antrenmanı tamamladı.

İdmana Fenerbahçe maçında aldığı darbe sonrası hafif şekilde sakatlanan Deniz Vural katılmadı. Fenerbahçe maçında oluşan adale ağrıları nedeniyle Vagner Love ve Fabrice N'Sakala ile sakatlığı büyük ölçüde atlatan Guerrier idmanda koşu yaptı. N'Sakala, bir süre sonra idmanı yarıda bıraktı.

Turuncu-yeşilli takım, yarın yapacağı antrenmanla Bursaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.