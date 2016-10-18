 Aytemiz Alanyaspor, Bursaspor'u çalıştı – Fotomaç – 18 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Ekim 2016, Salı
    OYUN ENGLISH

    Aytemiz , 'u çalıştı

    Aytemiz Alanyaspor, Bursaspor'u çalıştı

    Aytemiz , Toto Süper Lig'in 8. haftasında evinde oynayacağı maçının hazırlıklarını sürdürdü.

    Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Hüsyin Kalpar yönetiminde gerçekleştirilen idman ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, pas çalışmasının ardından taktik çalışmayla antrenmanı tamamladı.

    İdmana maçında aldığı darbe sonrası hafif şekilde sakatlanan Deniz Vural katılmadı. Fenerbahçe maçında oluşan adale ağrıları nedeniyle Vagner Love ve Fabrice N'Sakala ile sakatlığı büyük ölçüde atlatan Guerrier idmanda koşu yaptı. N'Sakala, bir süre sonra idmanı yarıda bıraktı.

    Turuncu-yeşilli takım, yarın yapacağı antrenmanla maçının hazırlıklarına devam edecek.

    1. 18 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 20:02
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Aytemiz Alanyaspor, Bursaspor'u çalıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.