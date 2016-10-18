Aytemiz Alanyaspor, Bursaspor'u çalıştı
Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında evinde oynayacağı Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde teknik direktör Hüsyin Kalpar yönetiminde gerçekleştirilen idman ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, pas çalışmasının ardından taktik çalışmayla antrenmanı tamamladı.
İdmana Fenerbahçe maçında aldığı darbe sonrası hafif şekilde sakatlanan Deniz Vural katılmadı. Fenerbahçe maçında oluşan adale ağrıları nedeniyle Vagner Love ve Fabrice N'Sakala ile sakatlığı büyük ölçüde atlatan Guerrier idmanda koşu yaptı. N'Sakala, bir süre sonra idmanı yarıda bıraktı.
Turuncu-yeşilli takım, yarın yapacağı antrenmanla Bursaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.
- 18 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 20:02
- "Gelsinler, bir tekliflerini yapsınlar"
Toplam 11
Yorum
yazık arkadaşın sadece yorumsal degil zihinsel eksiklikleri de var belli ki:) 30 yılda şampiyon olup horozlanırlar..
- Sarri: Beşiktaş katı bir takım
Toplam 2
Yorum
BlackEagle1453 Pepe Reina bizi iyi tanır özellikle Bobo'yu :)
- "Gelsinler, bir tekliflerini yapsınlar"
Toplam 11
Yorum
Benitez KARDEŞ çok ağlak oldunuz durun daha lig Yen'i başladı , nefesini ikinci yarıya sakla ....
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