Kalpar: Bir puan bizi mutlu etti
Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıkları maçta aldıkları 1 puana sevindiklerini söyledi.
Ülker Stadı'nda yapılan maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kalpar, sahadan beraberlikle ayrılan futbolcularını kutlayarak, şöyle konuştu:
"Oyunu çirkinleştirmeden futbol oynadık. Oyuncularımı kutlamak istiyorum. Fenerbahçe maçı bizim için önemliydi. Üst üste gelen fikstür dezavantajımız var. İlk 7 haftada Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Medipol Başakşehir'le oynadık. Yeni çıkan bir takım için bu fikstür kolay değil. Aldığımız bir puan bizi mutlu etti. Fenerbahçe bizim rakibimiz değil. Bu tip puanlar futbolcunun moralini yükseğe çeker. Keşke 'Adanaspor'u yenseydik, burada yenilseydik' diye de düşünebiliriz. Çünkü hedefimiz diğer takımlar. Yenilebilirdik bugün ama yediğimiz gol çok basitti. Tekrar takımımı kutluyorum. Fenerbahçe'ye de bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum."
Karşılaşmanın hakem Alper Ulusoy'la ilgili gelen bir soru üzerine tecrübeli teknik adam, "Hiçbir zaman hakemlerle ilgili uç konuşmalar yapmadım. Bu şekilde devam ediyorum. Hakemin gösterdiği kartlar zaman zaman çok doğru gelmedi bana. Hakem nasıl değerlendiriyor, bu çok önemli. Hakem de hata yapabilir, diye düşünüyorum." cevabını verdi.
- 16 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 19:19
- Şenol Güneş mutlu
Toplam 8
Yorum
Hocamız 10 numara Bizim hocamız her hocadan büyük biz zafere ulaşırız I LOVE U HOCAM
- Fenerbahçe'ye Kadıköy'de soğuk duş
Toplam 30
Yorum
alper azizenin eseri.... bu kulübü bu hale getiren zihniyetin kullanma tarihi geçmiştir.acilen yeni bir başkan ve oluşum lazım yoksa çöküş kaçınılmaz....
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Toplam 21
Yorum
turgay bu futbolla şampiyon kesinlikle olamayız.
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