 Alanyaspor'da F.Bahçe maçı hazırlıkları tamamlandı – Fotomaç – 14 Ekim 2016
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    14 Ekim 2016, Cuma
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    'da F.Bahçe maçı hazırlıkları tamamlandı

    Alanyaspor'da F.Bahçe maçı hazırlıkları tamamlandı

    Toto Süper Lig'in 7. haftasında pazar günü deplasmanda ile karşılaşacak Aytemiz , Alanya'daki hazırlıklarını tamamladı.

    Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Dar alanda pas ile orta ve şut çalışmasıyla son bulan antrenmana tedavisi süren Guerrier katılmazken Aissati, Nuru Suley ve Gassama takımdan ayrı koşu yaptı.

    Akdeniz ekibi, yarın sabah Gazipaşa Havalimanı'ndan İstanbul'a gidecek.

    1. 14 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 20:02
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