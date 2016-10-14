Alanyaspor'da F.Bahçe maçı hazırlıkları tamamlandı
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Aytemiz Alanyaspor, Alanya'daki hazırlıklarını tamamladı.
Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Dar alanda pas ile orta ve şut çalışmasıyla son bulan antrenmana tedavisi süren Guerrier katılmazken Aissati, Nuru Suley ve Gassama takımdan ayrı koşu yaptı.
Akdeniz ekibi, yarın sabah Gazipaşa Havalimanı'ndan İstanbul'a gidecek.
- 14 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 20:02
- Hakkını vermeli
Toplam 5
Yorum
Alperen BJK yönetimin yaptığı en büyük hata rüşdünü daha ıspatlamamış kiralık bir futbolcuya bu kadar büyük para ödemesidir. 2 bile fazla buna.
- Trabzonspor elini çabuk tutacak
Toplam 3
Yorum
CEVAP HAKKI ARKADAŞIM SENİN KAFA YORDUĞUN KADAR BÜTÜN YÖNETİM KAFA YORUYORMUDUR ACABA
- Sarıyer’e taşınıyor
Toplam 3
Yorum
Florya isimden bile bir asalet, bir zarafet akıyor. Resmen Galatasaray'ı çağrıştırıyor.
Alanyaspor'da F.Bahçe maçı hazırlıkları tamamlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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