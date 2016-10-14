Alanyaspor'da F.Bahçe maçı hazırlıkları tamamlandı

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Dar alanda pas ile orta ve şut çalışmasıyla son bulan antrenmana tedavisi süren Guerrier katılmazken Aissati, Nuru Suley ve Gassama takımdan ayrı koşu yaptı.

Akdeniz ekibi, yarın sabah Gazipaşa Havalimanı'ndan İstanbul'a gidecek.