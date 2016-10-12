Aytemiz Alanyaspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları

Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana turuncu-yeşilli futbolcular, ısınma hareketleriyle başladı. Oldukça neşeli geçen idman taktik çalışmayla sona erdi.

Sakatlığı bulunan Guerrier'in takımdan ayrı koşu yaptığı idmana, milli takımlarından dönen Omeruo ve Gassama da katıldı. Akdeniz temsilcisi, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına yarın da devam edecek. Alanyaspor, deplasmanda 16 Ekim Pazar günü Fenerbahçe ile karşılaşacak.