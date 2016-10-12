Aytemiz Alanyaspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları
Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana turuncu-yeşilli futbolcular, ısınma hareketleriyle başladı. Oldukça neşeli geçen idman taktik çalışmayla sona erdi.
Sakatlığı bulunan Guerrier'in takımdan ayrı koşu yaptığı idmana, milli takımlarından dönen Omeruo ve Gassama da katıldı. Akdeniz temsilcisi, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına yarın da devam edecek. Alanyaspor, deplasmanda 16 Ekim Pazar günü Fenerbahçe ile karşılaşacak.
- 12 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 21:20
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Toplam 4
Yorum
Turgay iki macida alacagiz
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Toplam 2
Yorum
MEMDUH CENGİZ Slm. Artık üzmeyin milyonları, inanin bütün moralimiz sıfır oluyor maçtan sonra, yaşama hevesimiz sizsiniz, bize huzur verin, mutluluk verin, sevindirin bizi, seçelim sizi!.
- Azerbaycan Dünya Kupası'na yürüyor
Toplam 5
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Rahib inshAllah hem Turkiye hem Azerbaycan katilir
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