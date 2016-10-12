 Aytemiz Alanyaspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları – Fotomaç – 12 Ekim 2016
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    12 Ekim 2016, Çarşamba
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    Aytemiz 'da maçı hazırlıkları

    Aytemiz Alanyaspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları

    Aytemiz , Toto Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana turuncu-yeşilli futbolcular, ısınma hareketleriyle başladı. Oldukça neşeli geçen idman taktik çalışmayla sona erdi.

    Sakatlığı bulunan Guerrier'in takımdan ayrı koşu yaptığı idmana, milli takımlarından dönen Omeruo ve Gassama da katıldı. Akdeniz temsilcisi, maçının hazırlıklarına yarın da devam edecek. , deplasmanda 16 Ekim Pazar günü ile karşılaşacak.

    1. 12 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:20
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