 Alanya, F.Bahçe'yi çalıştı – Fotomaç – 05 Ekim 2016
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    05 Ekim 2016, Çarşamba
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    Alanya, F.Bahçe'yi çalıştı

    Alanya, F.Bahçe'yi çalıştı

    Toto Süper Lig takımlarından Aytemiz , Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

    Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Kalpar yönetiminde gerçekleşen idmana turuncu-yeşilli futbolcular, ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman, dar alanda pas organizasyonlarıyla sona erdi.

    Çalışmaya sakatlığı süren Ayite'nin yanı sıra Medipol Başakşehir maçında sakatlanan Guerrier, hafif sakatlığı bulunan Vagner Love, milli takımlarına çağrılan Omeruo ve Gassama ile izinli Emre Akbaba, Zlamal ve Sajad katılmadı.

    1. 05 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 20:45
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