Alanya, F.Bahçe'yi çalıştı

Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Kalpar yönetiminde gerçekleşen idmana turuncu-yeşilli futbolcular, ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman, dar alanda pas organizasyonlarıyla sona erdi.

Çalışmaya sakatlığı süren Ayite'nin yanı sıra Medipol Başakşehir maçında sakatlanan Guerrier, hafif sakatlığı bulunan Vagner Love, milli takımlarına çağrılan Omeruo ve Gassama ile izinli Emre Akbaba, Zlamal ve Sajad katılmadı.