Kalpar: Amatörce goller yedik

Kalpar, Medipol Başakşehir ile gerçekleştirilen maçın ardından düzenlenen toplantıda, maçın ilk 20 dakikasında etkili olduklarını ancak bu sürede buldukları çok net gol pozisyonlarını değerlendiremediklerini söyledi.

İlk yarıda bireysel hatadan dolayı kalelerinde golü gördüklerini belirten Kalpar, "Halbuki oyunun özellikle ilk yarısına baktığımızda galip gelmemiz gereken bir maçtı. İkinci yarının 50. dakikalarında duran topla yediğimiz 2 ve 3. goller… Böyle gol yediğin zaman, 3-0 mağlup duruma düştüğün zaman, zaten oyun otomatikman bitiyor." dedi.

Markajda görevlendirdikleri oyuncunun görevini yeteri kadar yapamadığını ifade eden Kalpar, şöyle devam etti:

"18'in içerisinde rakibin göğsüne alıp rahatça vurdurabiliyorsak bu bizim bireysel hata ve yanlışımızdır. Bunu kabul etmek lazım. 3. gol de öyle. Yine duran toplardan, yine aynı yerlerden. Bu kadar basit goller yememek gerekir. Bir amatör takımın yemesi gereken goller yedik. Yediğimiz 5. gol de yine duran toptan ama 2. ve 3. golü yedikten sonra kendiliğinden ister istemez iş kopuyor."

Oynanan oyun ve alınan skoru ayrı ayrı değerlendirdiğini ifade eden Kalpar, çok kötü bir oyun sahaya yansıtmadıklarını kaydetti. Kalpar, yedikleri gollerin ise hatalardan kaynaklandığını vurgulayarak, "5-0 mağlup olan takımın hocası olarak ne söyleyebilirsin? Yapılan bu hataların bir daha yapmama adına büyük bir çalışma içerisinde olacaksın ve daha doğru bir anlayışı sahada sergileyen, daha büyük bir çalışma içerisinde olacaksın. Ben yine de takımıma ve camiamıza geçmiş olsun diyorum." değerlendirmesinde bulundu.