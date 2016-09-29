Alanyaspor'da Başakşehir maçı hazırlıkları

Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde, teknik direktör Hüseyin Kalpar yönetimindeki antrenmanda Ayite, Nuru ve Sackey takımdan ayrı koşu yaptı.

Sakatlığını atlatan Aissati'nin de katıldığı antrenmanda futbolcular istasyon ve kuvvet çalışmasının ardından çift kale maç oynadı.

Futbolculardan Emre Akbaba, gazetecilere yaptığı açıklamada, pazar günü oynanacakları Medipol Başakşehir maçına galibiyet parolasıyla hazırlandıklarını söyledi.

Ligin ilk 5 haftasında 7 puan topladıklarını hatırlatan Emre Akbaba, şu ifadeleri kullandı:

"Sahamızın hazır olmaması nedeniyle Antalya'da oynadığımız Antalyaspor maçı da dahil dört maçımızı deplasmanda yaptık. Bu da kötü sayılmaz. Yeni kurulan bir takımız. Adaptasyon sorunumuz oldu. Bunu da çok çabuk şekilde atlatmaya çalışıyoruz. Son oynadığımız Adanaspor maçını da kazanabilecek potansiyele sahiptik. Pozisyonlar da bulduk ama şanssızlık ve başka etkenler oldu ve kaybettik. Şimdi önümüzdeki Medipol Başakşehir maçına bakacağız. En kısa sürede ne kadar çok puan toplarsak, bizim için o kadar iyi."

Süper Lig'in kendileri için iyi başladığını kaydeden Emre Akbaba, sezona bu şekilde devam etmek istediklerini belirtti.

Takıma katkı sağlamak ve iyi oynamak istediğini dile getiren Emre Akbaba, "Taraftarlarımızın da ilgisi beni memnun ediyor. Onlara layık olabilmek için daha çok çalışıyorum. Medipol Başakşehir maçında bizi yalnız bırakmasınlar, desteklesinler. Medipol Başakşehir'e ilk mağlubiyetini tattırmak istiyoruz." diye konuştu.