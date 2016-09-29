 Alanya'dan Başakşehir'e gözdağı – Fotomaç – 29 Eylül 2016
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    29 Eylül 2016, Perşembe
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    Alanya'dan Başakşehir'e gözdağı

    Alanya'dan Başakşehir'e gözdağı

    Alanyasporlu Emre Akbaba, pazar günü karşılaşacakları Medipol Başakşehir maçıyla ilgili, "Başakşehir'e ilk mağlubiyetini tattırmak istiyoruz" dedi.

    Toto Süper Lig'in ilk 5 haftasında 2 gol atan Aytemiz Alanyasporlu Emre Akbaba, pazar günü oynanacak Medipol Başakşehir maçına galibiyet parolasıyla hazırlandıklarını söyledi. Ligin ilk 5 haftasında 7 puan topladıklarını belirten Akbaba, " maçını da dahil edersek bu maçlardan 4'ünü deplasmanda oynadık. Bu da kötü sayılmaz. Yeni kurulan bir takımız. Adaptasyon sorunumuz oldu. Bunu da çok çabuk şekilde atlatmaya çalışıyoruz. Son oynadığımız maçını da kazanabilecek potansiyele sahiptik. Pozisyonlar da bulduk ama şanssızlık ve başka etkenler oldu ve kaybettik. Şimdi önümüzdeki Medipol Başakşehir maçına bakacağız. En kısa sürede ne kadar çok puan toplarsak, bizim için o kadar iyi" dedi.
    Yeni sezonun kendisi için de iyi başladığını kaydeden Akbaba, "Bu şekilde sezona devam etmek istiyorum. Hem takıma katkı sağlamak, hem de iyi oynamak istiyorum. Taraftarlarımızın da ilgisi beni memnun ediyor. Onlara layık olabilmek için daha çok çalışıyorum. Başakşehir maçında bizi yalnız bırakmasınlar, desteklesinler. Başakşehir'e ilk mağlubiyetini tattırmak istiyoruz" diye konuştu.
    1. 29 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 18:31
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