Alanya'dan Başakşehir'e gözdağı
Alanyasporlu Emre Akbaba, pazar günü karşılaşacakları Medipol Başakşehir maçıyla ilgili, "Başakşehir'e ilk mağlubiyetini tattırmak istiyoruz" dedi.
Spor Toto Süper Lig'in ilk 5 haftasında 2 gol atan Aytemiz Alanyasporlu Emre Akbaba, pazar günü oynanacak Medipol Başakşehir maçına galibiyet parolasıyla hazırlandıklarını söyledi. Ligin ilk 5 haftasında 7 puan topladıklarını belirten Akbaba, "Antalyaspor maçını da dahil edersek bu maçlardan 4'ünü deplasmanda oynadık. Bu da kötü sayılmaz. Yeni kurulan bir takımız. Adaptasyon sorunumuz oldu. Bunu da çok çabuk şekilde atlatmaya çalışıyoruz. Son oynadığımız Adanaspor maçını da kazanabilecek potansiyele sahiptik. Pozisyonlar da bulduk ama şanssızlık ve başka etkenler oldu ve kaybettik. Şimdi önümüzdeki Medipol Başakşehir maçına bakacağız. En kısa sürede ne kadar çok puan toplarsak, bizim için o kadar iyi" dedi.
Yeni sezonun kendisi için de iyi başladığını kaydeden Akbaba, "Bu şekilde sezona devam etmek istiyorum. Hem takıma katkı sağlamak, hem de iyi oynamak istiyorum. Taraftarlarımızın da ilgisi beni memnun ediyor. Onlara layık olabilmek için daha çok çalışıyorum. Başakşehir maçında bizi yalnız bırakmasınlar, desteklesinler. Başakşehir'e ilk mağlubiyetini tattırmak istiyoruz" diye konuştu.
Yeni sezonun kendisi için de iyi başladığını kaydeden Akbaba, "Bu şekilde sezona devam etmek istiyorum. Hem takıma katkı sağlamak, hem de iyi oynamak istiyorum. Taraftarlarımızın da ilgisi beni memnun ediyor. Onlara layık olabilmek için daha çok çalışıyorum. Başakşehir maçında bizi yalnız bırakmasınlar, desteklesinler. Başakşehir'e ilk mağlubiyetini tattırmak istiyoruz" diye konuştu.
- 29 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 18:31
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Türkiye bambaşka bir ülke"
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isim Keşke Kuyt kalsaydı da van Persie gelmeseydi...
- Beşiktaş tekrar lige döndü
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Yasin Tosiç in Rhodolfo yu yedek bırakacak kadar iyi olduğunu düşünmüyorum ,
- "Napoli'yi durdurmak için..."
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Murat Koca maç boyunca bir tek hava topunu alamadık, ama buna rağmen yanlardan hep orta yaptık... Geçen seneki oyun tarzıyla Beşiktaş çok rahat dün akşam maçı kazanırdı... Çünkü yerden ara paslarıyla kaleye giden bi takımdı, şimdi ise bekle ki yandan orta gelsin, biri çıkıp kafa vursun veya bir frikik olsun da biri çıkıp gol vuruşu yapsın... İşi çok zor bu sene Beşiktaşın
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